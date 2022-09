Langerova vila dostala slušivý háv, oslavy 130 let doprovodí videomapping

Když se město Svitavy před čtyřmi lety pustilo do rekonstrukce své největší památky, nikdo nemohl tušit, jaká nečekaná překvapení budova z roku 1892, navržená významným brněnským architektem Germanem Wanderleyem, vydá.

Jeden svitavský patriot a pamětník se restaurátorům na lešení zmínil o malbě vlaštovek na klenbě nad venkovní terasou do parku. Malbu svitavský kmet naposledy viděl jako malé dítě. Žádný z dnes žijících současníků tedy nemohl mít o zapomenuté výzdobě ani ponětí.

Vlaštovky sedící na elektrických drátech odborníci skutečně pod vrstvami nátěrů našli. Přestože jejich autor není znám, v těchto dnech se opeřenci na terasu rukou restaurátorky vracejí, aby na terase v sousedství obřadní místnosti dělali radost svatebním párům.

Zhruba před rokem, když už bylo lešení z budovy dávno pryč, stavbaři během zemních prací narazili na záhadnou, zhruba metr vysokou chodbu s cihlovou klenbou. O žádný vstup do svitavského podzemí se však nejednalo. Po kamerových zkouškách vyšlo najevo, že se jedná o kolektor od staré studny, ze kterého vedlo do vily vodovodní potrubí.

Ukrytá pamětní deska pod nánosy barev

To ovšem není všechno. Poslední tajemství stavba vydala teprve nedávno. Když restaurátorka Martina Bednářová pracovala na restaurování nástěnných stropních maleb a pozlacených ozdobných prvků ve vstupním vestibulu, narazila možná na to nejcennější, co památka dosud ukrývala.

Tím je pamětní mramorová deska věnovaná předválečnému starostovi Svitav Carlu Lickovi, díky němuž se ve 30. letech vilu podařilo získat do majetku města. Mimo jiné byl v roce 1929 prvním starostou v Sudetech, který ve městě přivítal prvního československého prezidenta T. G. Masaryka.

Svitavskou architektonickou perlu, kterou ve svém seriálu Šumná města ocenil i David Vávra a přirovnal ji ke zmenšené kopii drážďanského zámku Zwinger, teď čeká oslava kulatého 130. výročí.

Oslavy 130 let Langerovy vily Pátek 16. září 20.00 - koncert Amelie Siva a barevná světelná show 20.50 koncert skupiny Dukla a video mapping 21.30 videoprojekce Co zažila vila 21.45 laser mapping show 22.00 Hello Marcel a Djs v baru V zatáčce Sobota 17. září divadelní představení Příběh prokleté vily Neděle 18. září Známá neznámá - přednášky Pavla Zatloukala (14.00) a Moniky Němcové (15.00) o architektuře, historii a dalších zajímavostech vily

Akce je naplánována na víkend 16. až 18. září. „Na své si přijdou rodiny s dětmi i ti, co se chtějí dozvědět o historii vily a architektuře,“ řekl k třídenním slavnostem starosta Svitav David Šimek.

Kvůli hře světel v podobě laserovosvětelné show a videomappingu se už v pátek v 19 hodin uzavře kruhový objezd pod vilou, ze kterého každý bude moct produkci s hudebním doprovodem od 20 hodin sledovat. „Videomapping ukáže vilu v průřezu doby na historických fotografiích až po současnost,“ láká na večer vedoucí informačního centra Petr Šmerda.

Sobotní program se přesune do útrob vily. Po předchozí registraci z důvodu omezené kapacity historický klub Záviš připravil pod vedením historika Miloslava Štrycha dětské divadelní představení s názvem Příběh „prokleté“ vily, který ve čtyřhodinových blocích přiblíží méně známou historickou epochu budovy. Po představení čeká návštěvníky prohlídka vily s doprovodným komentářem průvodců, kterými se na jeden den stanou starosta a místostarosta.

„Měli by provázet v historických dobových kostýmech. Kromě interiérů počítáme s prohlídkami půdy, kde se zachoval unikátní systém odvodu vody ze střech,“ dodal Šmerda s tím, že návštěvníci si prohlédnou známá i neznámá zákoutí vily, která nejsou běžně přístupná, a to včetně kanceláří, ve kterých byly za časů Langerů koupelny nebo ložnice.

Neděle bude patřit historickým a architektonickým přednáškám. „Ve 14 hodin historik umění Pavel Zatloukal promluví o architektuře přelomu 19. a 20. století, od 15 hodin v přednášce zaměřené na historii vily a události s ní spojené bude pokračovat svitavská historička Monika Němcová,“ doplnila program oslav mluvčí Svitav Kateřina Kotasová.