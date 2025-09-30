Labutí mláďata uvázla v bahně na dně rybníka, kolemjdoucí zalarmovala hasiče

Zablácených labutích mláďat, která se nemohla dostat z bahna ven, si všimla v pondělí odpoledne žena procházející kolem rybníku Rosol v Poběžovicích u Přelouče. Mladé labutě bez pomoci neměly příliš velkou šanci na přežití, hrozilo jim vyčerpání i podchlazení. Kolemjdoucí však neváhala a přivolala pomoc.
Na místo vyrazil pracovník Záchranné stanice Pasíčka, který po vyhodnocení situace požádal o pomoc hasiče z Přelouče.
„Společně se nám podařilo všechna čtyři labutí mláďata bezpečně odchytit. Následně byla předána do péče záchranné stanice, kde byla očištěna a poskytnuta jim péče do doby, než budou schopna samostatného letu a návratu do přírody,“ popsal zásah velitel přeloučských hasičů Ladislav Dufek.
Podle odborníků byly šance ptáků na přežití bez pomoci minimální. „Bahnem nacucané labutě neměly na vypuštěné vodní ploše příliš dobré vyhlídky. Po odchytu jsme jim očistili zobáky a peří, nyní jsou v bezpečí a v dobrých rukou,“ doplnil Milan Oppa ze Záchranné stanice Pasíčka.
Celý zásah se obešel bez komplikací. Rozhodující byla rychlá reakce kolemjdoucí ženy a dobře odvedená práce hasičů i pracovníků záchranné stanice. Díky tomu dnes mladé labutě čeká druhá šance na návrat do přírody.
Vypouštění rybníků se běžně provádí na podzim, zpravidla v září a říjnu, výjimečně také na jaře. Výlovy se uskutečňují v říjnu a listopadu, kdy je hlavní sezona pro odchyt tržních ryb, zejména kaprů, kteří jsou po létě nejtučnější a před Vánocemi nejcennější.
Vypouštění vody usnadňuje odchyt ryb, kontrolu kvality vody a údržbu rybníka před zimou. Jarní vypouštění slouží především k provzdušnění a ozdravení dna, zatímco v zimě dno přirozeně dezinfikuje mráz.