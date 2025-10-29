Kyberšmejdi si na převoz peněz od lidí najali kurýra. Chtěli, aby budil důvěru

Ne úplně vhodný typ brigády si ke své práci kurýra našel devětadvacetiletý muž, který se pustil do spolupráce s kyberpodvodníky. Jen za několik měsíců vybral od obětí přes tři miliony korun. Policie však rozpletla jeho roli v rozsáhlém podvodném řetězci a v Holicích na Pardubicku ho zadržela. V případě odsouzení mu hrozí osm let vězení.

Nejméně od konce listopadu 2024 působil podle kriminalistů devětadvacetiletý cizinec jako kurýr pro skupinu podvodníků. Jeho „brigáda“ měla jeden jasný cíl, a to vyzvedávat hotovost od lidí, kteří naletěli telefonickým podvodníkům a rozhodli se investovat do virtuálních měn.

Pod záminkou legální přepravy peněz vytvářel dojem poctivé služby. „Jako kurýr s vozidlem doručovací služby měl u podvedených osob vytvářet zdání legální činnosti. Jejich peníze však nekončily výhodně investované, ale v rukou podvodníků,“ uvedla policie.

Kurýr kyberšmejdů skončil z mřížemi. Převážel miliony z telefonických podvodů. (29. října 2025)

Díky intenzivní práci kriminalistů z Odboru analytiky a kybernetické kriminality Krajského ředitelství Pardubického kraje se podařilo muže vypátrat.

„Na základě popisu kurýra a jeho vozidla od poškozených, analýze kamerových záznamů a za využití veškerých dostupných technologických prostředků se podařilo ustanovit podezřelého,“ uvedl policejní mluvčí Tomáš Dub.

Do ruliček dali místo milionů jen imitace peněz, podvodníci dostali celkem devět let

Podezřelého se jim podařilo zadržet na začátku října letošního roku v Holicích po předchozím souhlasu Okresního soudu v Pardubicích. Policie jej obvinila z trestného činu legalizace výnosu z trestné činnosti, kterého se podle ní dopouštěl opakovaně od listopadu 2024 do konce června 2025, a to nejméně v osmi případech.

„Na některých místech byl dokonce opakovaně a od obětí podvodníků měl přijmout finanční prostředky ve výši více něž 3,2 milionu korun,“ dodal Dub.

V případě pravomocného odsouzení hrozí kurýrovi až osm let vězení.

