Nejméně od konce listopadu 2024 působil podle kriminalistů devětadvacetiletý cizinec jako kurýr pro skupinu podvodníků. Jeho „brigáda“ měla jeden jasný cíl, a to vyzvedávat hotovost od lidí, kteří naletěli telefonickým podvodníkům a rozhodli se investovat do virtuálních měn.
Pod záminkou legální přepravy peněz vytvářel dojem poctivé služby. „Jako kurýr s vozidlem doručovací služby měl u podvedených osob vytvářet zdání legální činnosti. Jejich peníze však nekončily výhodně investované, ale v rukou podvodníků,“ uvedla policie.
Díky intenzivní práci kriminalistů z Odboru analytiky a kybernetické kriminality Krajského ředitelství Pardubického kraje se podařilo muže vypátrat.
„Na základě popisu kurýra a jeho vozidla od poškozených, analýze kamerových záznamů a za využití veškerých dostupných technologických prostředků se podařilo ustanovit podezřelého,“ uvedl policejní mluvčí Tomáš Dub.
Podezřelého se jim podařilo zadržet na začátku října letošního roku v Holicích po předchozím souhlasu Okresního soudu v Pardubicích. Policie jej obvinila z trestného činu legalizace výnosu z trestné činnosti, kterého se podle ní dopouštěl opakovaně od listopadu 2024 do konce června 2025, a to nejméně v osmi případech.
„Na některých místech byl dokonce opakovaně a od obětí podvodníků měl přijmout finanční prostředky ve výši více něž 3,2 milionu korun,“ dodal Dub.
V případě pravomocného odsouzení hrozí kurýrovi až osm let vězení.