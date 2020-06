Pod Kunětickou horou stojí třímetrový plot z betonu, je však nelegální

Majitel pozemku dostal povolení pouze na stavbu dvoumetrového hnědého dřevěného plaňkového plotu, jelikož oplocení stojí v ochranném pásmu, místo toho však Jaroslav Kalabza na místě postavil téměř třímetrový betonový plot.

„S plaňkovým plotem to nemá vůbec nic společného, do takového území podobný plot rozhodně nepatří,“ uvedl kastelán hradu Kunětická hora pro Českou televizi, která na případ upozornila ve své reportáži.

Kalabza se brání tím, že plot do budoucna pokryje zelení a měl by zapadnout do krajiny. Ve svém vyjádření, které poskytl médiím, dále uvádí, že plot postavil kvůli svým čtyřem německým dogám, jejichž váha přesahuje sto kilogramů a předníma nohama dosahují až do výšky dvou metrů. Musí tedy být na dostatečně oploceném pozemku, jinak by utekly.

Případem se zabývá stavební úřad v Sezemicích. „Stavba je nelegální, protože plot je v jiném provedení, než pro které bylo vydáno stavební povolení,“ řekla vedoucí úřadu Petra Nacu.

Kalabza byl opakovaně požádán o zastavení stavby, u plotu se však dál pracuje, má například nové brány. Majitel však tvrdí, že probíhající práce s plotem nesouvisí. „Požádal nás o dodatečné povolení stavby,“ doplnila Nacu.

Případem se zabývají i památkáři, na základě jejich posouzení bude stavební úřad postupovat. Oplocení bude buď legalizováno, nebo jej Kalabza bude muset odstranit.