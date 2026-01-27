Hasiči zachraňovali koně uvázlého v bahně, sám se postavit nedokázal

  11:22
K záchraně koně vyjížděli v pondělí dopoledne hasiči do Velké Skrovnice na Orlickoústecku. Zvíře uvázlo v zabláceném terénu a nemohlo se samo postavit na nohy. Pomocí jeřábu s popruhy mu hasiči pomohli vstát.
Hasiči na Orlickoústecku zachraňovali koně ležícího v bahně. Sám se postavit...
Hasiči na Orlickoústecku zachraňovali koně ležícího v bahně. Sám se postavit nedokázal. (27. ledna 2026) | foto: HZS Pardubického kraje

Majitelka zvířete kontaktovala hasiče v pondělí kolem desáté hodiny dopoledne s žádostí o pomoc. Kůň uvázl v bahně a nedařilo se mu vstát. Po příjezdu hasičů ležel nehybně na boku a byl celý zablácený.

„Byl zapadlý v bahně a vlastními silami by se postavit nezvládl. Žádné takto těžké zvíře se z kluzkého terénu samo postavit nezvládne,“ uvedla mluvčí krajských hasičů Lucie Pipiš.

K zásahu byl přivolán i veterinář, který si zvíře později převzal do péče.

Hasiči koně pomocí popruhů a jeřábu nadzvedli a pomohli mu vstát. „Po zvednutí jsme ho ještě chvíli ponechali v popruzích, aby se mohl vzpamatovat,“ doplnila Pipiš.

