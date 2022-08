Přehrady Fest startuje na sečské pláži, návštěvníci se při něm hned svlaží

Pořádat hudební festival přímo na pláži se s ohledem na aktuální počasí zdá jako velmi dobrý nápad. Dnes má být v regionu až 36 stupňů, takže si nejeden host Přehrady festu určitě rád zaplave mezi koncerty přímo ve vodách sečské přehrady.

Areál se tam otevírá už v 15 hodin a hrát se bude od půl šesté. „Autokemp Seč Pláž se nachází zhruba kilometr od centra Seče, přímo na břehu Sečské přehrady. Má upravený travnatý povrch a přímo na kemp navazuje travnatá pláž zvolna přecházející v písčitý břeh. Vstup do vody je pozvolný,“ popisují místo konání akce její pořadatelé na webu.

I „vodní“ festival trpěl v době covidu. Ročník 2020 musel být kvůli hygienickým opatřením zrušen. Nicméně všechny vstupenky zakoupené v roce 2020, které návštěvníci nevyužili loni, jsou stále v platnosti.

Program festivalu Pátek 5. srpna

17.30 Atmo music

19.20 Pekař

21.10 Jelen

23.00 Renne Dang Sobota 6. srpna

15.20 No Heroes

17.00 Jakub Děkan

18.35 Pokáč

20.35 Mirai

22.50 UDG Poznámka: V pátek bude areál otevřený od 15 do 2 hodin a v sobotu od 9 do 2 hodin ráno.

„Na letošních Přehradách na vás bude čekat našlápnutý program plný hudebních hvězd a skvělé zábavy. Na své si ale přijdou i děti. V sobotu hlavní stage obsadí Pigy se svým dětským programem,“ slibuje za pořadatele projektová manažerka akce Anna Freund Lima.

Pravdou je, že právě důrazem na dětského diváka se Přehrady fest liší třeba od Českých hradů, které se nedávno konaly na Kunětické hoře. V sobotu jim bude program z počátku vlastně zcela patřit. „Kromě prasátek Pigy a Lily dorazí i zpěvák Radek Banga, kouzelníci Jakub Koutský a Mišuge, hrdinové hudebního představení Mlsotkové a další. V rámci doprovodného programu si děti budou moct užít také malování na obličej,“ uvedli pořadatelé s tím, že po celou dobu festivalu bude také vedle hlavního pódia stan pro děti s doprovodným programem, skákací hrad a dětské hřiště.

Vůbec nejlépe si festival užijí rodiny, které jsou nyní ubytované přímo v kempu. Ovšem pořadatelé myslí i na ty, kteří přijedou až na koncerty. Pro ně by mělo být dostatek parkovacích míst. „Parkovat je možné pouze na místech pro parkování vyhrazených a označených symbolem ‚Parking‘. Parkovné stojí na den 100 korun a 150 na dva dny,“ doplnili organizátoři. Vše mají detailně znázorněno na svém webu včetně map.

Poměrně důležité upozornění se pak týká toho, že v areálu kempu bude možné platit pouze hotově. To by některé návštěvníky, kteří se v poslední době už spoléhají jen na platební kartu, mohlo zaskočit. Nejbližší bankomat se ale nachází ve městě zhruba 500 metrů od kempu. Dvoudenní vstupenka na akci vyjde na 890 korun. Jen pátek či pouze sobota budou pak za necelých šest stovek. Děti do šesti roků včetně mají pak vstup zdarma.

A za své peníze dostanou hosté i bonus v podobě barevného nátěru. Letos poprvé totiž na festivalu proběhne oslava barev inspirovaná indickým svátkem Holi. Barevné exploze se budou opakovaně konat pod pódiem. „Vezměte si s sebou bílé triko, světlé oblečení a sluneční brýle. Barvy jsou netoxické. Šetrné k životnímu prostředí i pokožce,“ dodali pořadatelé.