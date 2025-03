Pardubické Hudební jaro 2025: Vivaldi jinak a koncerty po celém kraji

Asi největším tahákem letošního Pardubického hudebního jara, jehož pořadatelem je Komorní filharmonie Pardubice, bude poměrně netradiční pojetí klasické skladby Antonia Vivaldiho Čtvero ročních dob. Zazní totiž v nových aranžích v podání Janoska Ensemble, který tvoří Ondrej Janoska (housle), jeho bratři Roman (housle) a František (klavír). Doplňuje je jejich švagr Julius Darvas (kontrabas). Klasická hudba těchto hudebníků v originální fúzi s improvizací 21. století totiž dokáže zdánlivě nemožné: nadchnout posluchače, a současně neurazit odbornou veřejnost.

47. Pardubické hudební jaro 30. 3. Zahajovací koncert

11. 4. Italský klarinet

22. 4. Trio Auric

29. 4. Patetická

4. 5. Janoska Ensemble

6. 5. Napolitánské písně

15. 5. Ivan Ženatý & Martin Kasík

22. 5. Malá noční hudba

24. 5. Malá noční hudba & flétna

25. 5. Czech Brass & Marek Zvolánek

26. 5. Čtvero ročních dob

29. 5. Ti nejlepší z konzervatoře

30. 5. Bach a jeho současníci

31. 5. Unikátní varhany Doprovodný program:

18. 5. Mše svatá

více na webu.

„Jedná se o kvarteto klasicky vyškolených hudebníků, již improvizací posouvají ta nejslavnější a nejvirtuóznější díla klasické hudby do zcela nových dimenzí. Velmi často prokazují své umění jak v rolích sólistů, tak coby skvělí orchestrální hráči, a to například i v tak slavném tělese, jakým je Vídeňská filharmonie,“ uvedla Vladislava Kopecká, vedoucí koncertního oddělení Komorní filharmonie Pardubice.

Sami hudebníci, kteří se svou prezentací klasické hudby bourají hranice (a nejen ty zemské), tvrdí, že nálada publika má přímý vliv na jejich nadšení pro hraní, zvlášť pokud jde o improvizaci: „Dáváme – dostáváme – dáváme více – dostáváme více... a jde to dál a dál. Pak začne energie v koncertním sále správně kolovat!“

Festival však otevře již 30. března Zahajovací koncert s vynikajícím německým trumpetistou Reinholdem Friedrichem. „K pardubickým filharmonikům se vrací po zhruba dvou letech, kdy se poprvé objevil v abonentní sezoně orchestru. Návštěvníci koncertů v listopadu 2022 byli svědky spontánního proudu mimořádné muzikálnosti a virtuozity. Mezi umělcem, hudebníky i publikem tehdy vzniklo úžasné pouto,“ řekla Kopecká a dodala, že pod vedením dirigenta Roberta Kružíka v podání Reinholda Friedricha kromě klasického Hummelova Koncertu pro trubku a orchestr zazní i transkripce Leonořiny árie z Beethovenova Fidelia.

Své cíle ovšem najdou i posluchači preferující menší projekty. V Pardubicích mohou přijít do Rytířských sálů pardubického zámku nebo do Gočárovy galerie. „Nepokračovat v komorní řadě zasazené do tak skvostného prostoru, jakým je rekonstruovaná budova Automatických mlýnů a v ní sídlící Gočárova galerie, by byl prostě hřích. Navíc když je v tamějším sále nový klavír, který se rozezní pod prsty Martina Kasíka, s nímž vystoupí houslový virtuos Ivan Ženatý, nebo Martina Hršela, který na pardubické konzervatoři vychoval řadu špičkových hráčů,“ uvedla Kopecká.

Další zážitek čeká v galerii na posluchače Napolitánských písní, jež zazpívá úspěšný barytonista Jiří Rajniš, jemuž tleskali i v milánské La Scale. Zámek hostí Trio Auric, to sestává z hráčů pardubické filharmonie Vojtěcha Podroužka (hoboj) a Vladimíra Brablece (klarinet), kteří ke spolupráci přizvali fagotistku Martinu Homolkovou.

„Festival rozeznívá i hudební sály a kostely napříč Pardubickým krajem, přičemž si dáváme záležet, aby program koncertu korespondoval s určitým geniem loci každého konkrétního místa,“ řekla Kopecká.

Židovská synagoga v Heřmanově Městci tak bude hostit Italský klarinet Claudia Mansuttiho, kostel v Lázních Bohdanči oživí Nedbalovo kvarteto s Malou noční hudbou, Czech Brass a trumpetistovi Marku Zvolánkovi bude patřit kostel v Sezemicích a houslista Milan Al-Ashhab se spolu se souborem Barocco sempre giovane představí ve vysokomýtském kostele. Své mladé talenty ukáže pardubická konzervatoř v chrudimském muzeu. Unikátní varhany předvede Vladimír Kopec v Přelouči a Bach a jeho současníci zavítají do Kladrub nad Labem.