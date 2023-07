Svitavy napotřetí zkoušejí rozjet rekonstrukci bazénu, jinak hrozí zavření

Zastaralá technologie, netěsnící okna, zatékající střecha, minimum atrakcí a malý zájem lidí. Krytý plavecký bazén ve Svitavách potřebuje modernizaci, město ji plánuje deset let, ale stále se ji nedaří rozjet.

Minulý týden radní přichystali další pokus. Původní scénář předpokládal, že stavba de facto nového bazénu s wellness měla být již dávno hotova. Nestalo se. Cena 190 milionů, vzešlá z výběrového řízení v roce 2018, svitavské radní kvůli probíhajícím nákladným stavbám senior centra a dopravního terminálu odradila.

Nevyšel ani tendr na přestavbu v roce 2021, kdy se cena původního projektu vyšplhala na téměř 250 milionů korun. Třetí pokus opravit bazén je skromnější. Svitavští radní minulý týden schválili zahájení výběrového řízení na rekonstrukci, která už nepočítá s přebudováním bazénu na víceúčelové relaxační centrum se saunovým světem a s wellness. Podle projektové dokumentace by přesto náklady měly přesáhnout 210 milionů korun.

„Projektantovi jsme loni dali limit 150 milionů korun. Pominu-li inflaci, která se v ceně promítla, projekt zahrnuje nezbytné položky, které už dál vyškrtat nejdou,“ řekl starosta Svitav David Šimek. Ten však doufá, že v soutěži firmy nabídnou nižší cenu.

Podle Jaroslava Kytýra z opozičního hnutí ANO vhodná doba na stavbu nového plnohodnotného bazénu je pryč. Město podle něj v dobrých časech nemělo politickou odvahu.

„Vedení města už dvakrát promarnilo šanci postavit v podstatě za stejné peníze špičkový bazén včetně wellness části. K výrazné modernizaci se zase mnoho let nedostaneme. Ve druhé soutěži jsme mohli mít kompletní řešení krytého plaveckého bazénu včetně wellnessu za 250 milionů, což není daleko od očekávané ceny za pouhou rekonstrukci,“ řekl Jaroslav Kytýr.

Město musí bazén opravit, nebo zavřít

V případě, že by soutěž ani napotřetí nevyšla, město nemá moc možností, jak by mohlo provoz bazénu do dalších let zabezpečit. „Buď se pustíme do rekonstrukce, anebo bazén do dvou let zavřeme. Jiné cesty není. Technický stav budovy je takový, že jsme na hraně provozu,“ zdůraznil Šimek.

Investice se zaměřuje hlavně na energetické úspory a výměnu dožívajících technologií. Na seznamu atrakcí zůstaly dvě parní kabiny, 85 metrů dlouhý tobogan s optickými a zvukovými efekty, vířivka a bazének pro nejmenší děti se skluzavkou a několika chrliči. Okleštění původního projektu Kytýr kritizuje:

„Vnitřní prostor s vodními atrakcemi, napojením na občerstvení se zachováním plavecké části s rozdílnou teplotou vody je pryč. Nechtěli jsme jít stylem oprav, jak tomu je třeba v Poličce nebo Vysokém Mýtě.“ Dodal, že město by se mělo vrátit k původnímu konceptu, byť by výsledná cena mohla dosáhnout 300 milionů korun.

Kromě stavebních úprav, které zajistí mimo jiné tepelný komfort a energetické úspory, se počítá se dvěma přístavbami. Jedna je navržena u stávajícího vstupu, kde by vzniklo nové zádveří s místností pro kočárky, nová rampa pro bezbariérový přístup a také nové schodiště.

„Druhá přístavba přilehne k vlastní bazénové hale a umožní vytvoření odpočinkové plochy s lehátky a umístění větší vířivky,“ řekla tisková mluvčí Svitav Kateřina Kotasová. Jako první v republice bude v bazénu instalován také bezpečnostní počítačový systém detekující potenciální tonutí.

Pokud se výběrové řízení podaří uzavřít do konce roku, stavba by mohla být zahájena v zimních měsících. Práce potrvají 18 měsíců. Radnice má v rozpočtu volných peněz dost. Kromě připravených 80 milionů chce na zateplení bazénu požádat o peníze ze Státního fondu životního prostředí. V září by do městské kasy mělo dorazit také 63 milionů ze zkrachovalé Sberbank.

Venkovní koupaliště ve Svitavách: