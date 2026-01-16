Ve spisu stojí, že šestatřicetiletý muž věděl, že je dívka nezletilá, přesto ji v dubnu 2024 po vykouření cigarety před domem vylákal do sklepa, kde se s ní zamkl a přes její nesouhlas poškozenou znásilnil. Využil při tom svoji fyzickou převahu a neschopnost se mu účinněji bránit.
Podle serveru Novinky.cz by celá událost nevyplula na povrch, kdyby se dívka nepodřekla v telefonu tetě, která ji chtěla do péče. Ta o všem informovala policii, která rozběhla vyšetřování. Muž celou dobu svoji vinu popírá a podal odvolání do všech výroků, státní zástupce si ponechal lhůtu.
Nešlo přitom o první mužův sexuální útok. Jako masér znásilnil mladou ženu zasunutím prstu do pochvy. „Případ se stal v roce 2021 v kosmetickém salonu ve Vysokém Mýtě. U ženy se rozvinula posttraumatická stresová porucha. Předsedou senátu byl odsouzen na tři roky s pětiletou podmínkou,“ potvrdila mluvčí Krajského soudu v Hradci Králové Kateřina Podeszwová.
Muž měl navíc soudem zakázané provozování masérských služeb, což, jak se během vyšetřování ukázalo, porušil. Podle soudkyně Brigity Košinové obžalovaný od konce roku 2022 až do doby svého zadržení v lednu 2025 provedl jiným lidem masáž za úplatu v desítkách případů.
„Ačkoli mu byl rozsudkem Krajského soudu v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích uložen trest zákazu činnosti spočívající ve výkonu živnostenské činnosti s předmětem podnikání Masérské, rekondiční a regenerační služby, jakož i s jakýmkoli podobným předmětem, a to i v pozici zaměstnance či maséra, na dobu pěti let,“ uvedla v rozsudku soudkyně.
Kromě maření úředního výkonu obviněný ve svém telefonu shromažďoval pornografické snímky nezletilých lidí.
V případě, že vrchní soud rozsudek potvrdí, půjde muž za porušení podmínky do vězení v součtu na devět let.