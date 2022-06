Soud zpřísnil tresty za pád mostu ve Vilémově dvěma stavbyvedoucím

Okresní soud přitom potrestal jak stavbyvedoucího společnosti Bögl & Krýsl Josefa Spoura, tak stavbyvedoucího ze společnosti Strabag Romana Bednaříka dvou a půl letou podmínkou. Stejnou dobu oba nesmějí vykonávat funkci stavbyvedoucího.

Ovšem krajský odvolací trest vynesl vyšší tresty. Oběma hlavním obžalovaným stavbyvedoucím prodloužil za přečin obecného ohrožení z nedbalosti podmínku o půl roku, tedy na tři roky. A na stavbách se ve vedoucích funkcích nesmějí objevit čtyři roky.

„Postup odtěžit zeminu až k patě klenby mostu, která byla teprve podpírána, byl chybný a vyvolal pád mostní konstrukce, “ shrnul hlavní závěr soudu předseda odvolacího trestního senátu Aleš Holík.

Podle soudu oba stavbyvedoucí nezajistili provoz stavby. V průběhu bouracích prací na mostě nijak nereagovali na změny a včas nezajistili klenbové konstrukci mostu opěry.

„Obžalovaný Spour převzal 4.srpna staveniště a 18. srpna měl na kontrolním dni rozpoznat nebezpečí a činit kroky k nápravě,“ řekl v odůvodnění rozsudku soudce Holík a stejné výtky směřovaly i k druhému obžalovanému Bednaříkovi.

„Je to poměrně překvapivé rozhodnutí, nečekal ho ani státní zástupce. Nyní se seznámíme s podrobným odůvodněním rozsudku a pak po poradě s klientem zvážíme dovolání,“ komentoval rozsudek právní zástupce obžalovaného Spoura Vladislav Kusala.

Druhý odsouzený stavbyvedoucí Bednařík se k výroku soudu vyjádřit nechtěl.

Rozsudek je pravomocný, je však možné podat dovolání k Nejvyššímu soudu.

Událost se stala 4. září 2014. Soudy ji projednávají už skoro šest let. Obžaloba byla podána v roce 2016. Havlíčkobrodský Okresní soud již jednou ve věci rozhodl, ovšem odvolací královéhradecký, pobočka v Pardubicích, mu věc vrátil znovu k projednání s tím, že prvoinstanční soud nezhodnotil podrobně důkazy.

„Okresní soud nashromáždil až nadbytečné množství posudků, ale nehodnotil je. Měl zjistit skutkový stav a na to navázat hodnocením důkazů. S tím se ale nevypořádal,“ komentoval činnost prvoinstančního soudu Holík.

Jeho senát vrátil dnes k opětovnému projednání zbylé obžalované. Zprostil pouze jednu úřednici, která stavbu hlídala pouze po formální stránce.

„Její jednání obecné ohrožení nevyvolávalo,“ řekl Holík.

V listopadu 2021 uznal vinným oba stavbyvedoucí, dalších sedm lidí zprostil obžaloby. Proti tomuto verdiktu se oba odvolali a přidala se k nim i státní zástupkyně. Proto o věci nyní rozhodoval odvolací krajský soud.

Téměř 90 let starý klenutý most přes říčku Hostačovku ve Vilémově rekonstruoval Kraj Vysočina před šesti lety spolu se silnicí II/345 mezi Chotěboří a Golčovým Jeníkovem. Nový most byl zprovozněn na konci července 2015.