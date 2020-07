Synovi z Islámského státu poslal z Vysočiny životní úspory, dostal podmínku

„Poslal jsem mu celoživotní úspory. Vnitřně jsem se styděl za to, co syn provedl. Boj neuznávám, proto jsem z Iráku odešel, kdo by chtěl bydlet v pekle,“ vypověděl před soudem drobný čtyřiasedmdesátiletý občan Iráku, který žije 14 let na Vysočině a pracuje ve spediční firmě jako dispečer.

„Je mi to líto, nevěděl jsem, že je to trestný čin. Peníze jsem mu poslal, aby se odstěhoval s rodinou pryč,“ řekl obžalovaný.



Podle něj je jeho syn zřejmě mrtev. Kontakt se mu s ním nepodařilo navázat od doby, kdy spojenecká vojska obsadila Mosul.

Zpočátku to vypadalo, že se syn usadí u otce v Česku, do té doby ho vychovávala matka v zahraničí. V Čechách si našel přítelkyni a chtěl zde studovat na vysoké škole.

Jenže pak se začal měnit. Přestal se holit a stříhat a sledoval na videích vraždy lidí, topení zajatců v klecích a máčení do kyseliny. Ke změně života nutil i svou těhotnou přítelkyni, s níž uzavřel islámský sňatek.

„Musela jsem kvůli němu vyměnit svého gynekologa za gynekoložku. Zakazoval mi brát v těhotenství vitamíny, protože to podle něj nebylo v souladu s jeho vírou,“ četla soudkyně Sobotková výpověď dnes už bývalé synovy ženy.

Žena od muže nakonec utekla. Ze zamčeného bytu vyskočila oknem v pracovních botách jeho otce.

Syn se přímo zapojil do bojových akcí

Syn poté bez otcova vědomí odjel do Mosulu, kde se stal členem Islámského státu.

„Na jeho činnosti se syn aktivně podílel například tím, že pro její členy vařil a že se přímo zapojil do bojových akcí vedených touto organizací nejméně při bojové akci u rafinerie v Baiji v měsíci dubnu 2015,“ uvádí se v obžalobě.

Muž podle spisu o svém bojovém zapojení na straně Islámského státu otce informoval. Svěřil se mu například s tím, že byl zraněn při bojové akci a že vystoupil v jednom záběru v propagandistickém videu Islámského státu z roku 2015.

Video nese v překladu název „Redakce Wilayat Salahuddine představuje útok oddílu na odpadlíky v rafinerii“. Syn Al Samamarraie tam jako bojovník Islámského státu vystupuje s prohlášením v arabském jazyce.

„Poté, co nám vítr donesl vaši munici, tak tato munice se vám vrací, aby vás udusila svým kouřem s povolením Alláha, a my jsme teď uprostřed rafinerie,“ říká.

Jak vyplývá ze spisu, otec měl toto video ve svém notebooku uloženo nejméně od 25. 4. 2015. Syn také otci přes chat průběžně sděloval aktuální informace o situaci v místě svého pobytu v Mosulu, o probíhajících bojích, vychvaloval činnost a úspěchy Islámského státu a rovněž mu posílal videa a propagandistické videonahrávky Islámského státu.

Nízký trest žádal obhájce i žalobce

Obžalovaný jeho videa nijak nekomentoval. „Bavili jsme se hlavně o zdraví. Bál jsem se, že kdybych mu začal mluvit do života, přestal by se mnou komunikovat,“ řekl obžalovaný o jediném synovi, jehož jméno našla FBI na výplatní pásce Islámského státu.

Muž u soudu přiznal, že peníze poslal do Turecka přes službu Western Union na synovu žádost. Pak si je vyzvedl prostředník, který peníze synovi předal. Otec řekl, že peníze poslal proto, aby se syn mohl s novou manželkou a synem odstěhovat z obklíčeného Mosulu.

„Ve vaší vzájemné komunikaci se synem ani jednou nepadlo, že peníze posíláte proto, aby se s rodinou odstěhoval mimo Mosul. Váš syn chtěl být věrný myšlenkám Islámského státu. Byl jste srozuměn s tím, že syn bude s rodinou žít a pracovat pro Islámský stát,“ řekla však v odůvodnění rozsudku soudkyně Anna Sobotková.

Státní zástupce s obhájcem se shodli na nejnižší možné hranici trestu pro obžalovaného muže. „Mám za to, že můj klient byl již dost potrestaný tím, že zemřel jeho syn a patrně i jeho vnuk,“ řekl v závěrečné řeči obhájce obžalovaného.

Soudkyně s přihlédnutím k věku, zdravotnímu stavu i dosavadní trestní bezúhonnosti obžalovaného s souhlasila a muže potrestala třemi lety vězení s podmíněným odkladem na tři roky . Rozsudek je pravomocný, státní zástupce i obhájce se na místě vzdali možnosti odvolání.