Salfický je lídrem do voleb za ANO, Hrabal vede partaj v Pardubickém kraji

Pokud se nestane něco naprosto výjimečného, příští rok by mělo vyhrát volby v Pardubickém kraji hnutí ANO v čele s Dušanem Salfickým. Jeho kolegové ho velmi jasnou většinou hlasů zvolili lídrem pro podzimní krajské volby. Vzhledem k volebním průzkumům se zdá, že dnešní sportovní manažer Dynama Pardubice a dvojnásobný mistr světa v hokeji bude moci slavit triumf.

„Volba byla celkem jasná. Proti byl vlastně jediný člověk. Naše rozhodnutí musí ještě v příštích dnech posvětit vedení v Praze, což by však měla být pouze formalita. Pak bude vše oficiální,“ uvedl dosluhující krajský šéf strany a radní Pardubic Jiří Rejda.

Na konferenci se totiž volil jeho nástupce. Sám Rejda uvedl, že už nechce krajskou organizaci vést, a tak se hledala náhrada. Nakonec také s velkým přehledem zvítězil náměstek pardubického primátora a bývalý tiskový mluvčí Dynama Pardubice Jan Hrabal. „Dokud volbu neposvětí vedení strany, nechci nic komentovat. Podpora kolegů mne ale velmi těší,“ uvedl Hrabal.

Ten už měl letos v zimě velkou šanci na post krajského předsedy, který opustil městský i krajský zastupitel a starosta čtvrtého pardubického obvodu Jan Procházka kvůli velké kumulaci funkcí. Nakonec se však proces zadrhl kvůli příspěvku Hrabala na sociálních sítích, ve kterém přiznal, že ve druhém kole prezidentské volby nedal svůj hlas stranickému šéfovi Andreji Babišovi, ale vítěznému Petru Pavlovi.

„Odevzdal jsem svůj hlas kandidátovi, který – věřím – svým nadhledem a životními zkušenostmi pomůže ztlumit vlny českého rozbouřeného moře. Hlavně mezi 1. a 2. kolem svým klidem prokázal, že jej zdobí vlastnosti, které se snoubí s těmi, kterými by podle mě měl prezident oplývat, tedy: státnost, rozvaha a respekt,“ uvedl na Facebooku v narážce na nepovedené výroky Babiše Hrabal. U některých kolegů s tím však tvrdě narazil, a na funkci si tak musel ještě počkat.

Jan Hrabal bude jistě i v čele krajské kandidátky, kterou povede Dušan Salfický. Ten před měsícem redakci MF DNES přes SMS napsal, že dokud nebude zvolen na krajské konferenci, tak nebude svoji kandidaturu komentovat. Tento týden však nezvedal telefon ani nereagoval na zprávy.

Salfický nyní působí v Dynamu Pardubice jako sportovní manažer. Podle zákulisních informací si však úplně nesedl s novým trenérem aktuálního lídra extraligové tabulky Václavem Varaďou, a tak asi nepřekvapí, že majitel Dynama Petr Dědek nebude mít problém, kdyby Salfický odešel na placenou pozici na krajském úřadu. „Dušan Salfický má dohodu s klubem, že pokud uspěje příští rok v krajských volbách, bude z klubu uvolněn,“ uvedl Petr Dědek.

V trochu horší pozici by však mohl být primátor Pardubic Jan Nadrchal. Salfický i Hrabal jsou městskými zastupiteli, druhý jmenovaný dokonce pak jeho náměstkem pro dopravu. „Dušan by klidně i po případném zisku uvolněné pozice na kraji mohl zůstat v městském zastupitelstvu, v tom by problém nebyl. Odchod Honzy by byl samozřejmě docela složitý, ale máme spolu dohodu, že i po krajských volbách zůstane na městě,“ dodal primátor Nadrchal, který sám o žádné stranické funkce neusiloval.