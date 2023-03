Proseč na Chrudimsku chystá biotopové koupaliště, obnoví zchátralou plovárnu

Žádné kachličky, drahá čerpadla a kilogramy chemických přípravků na udržení kvality vody.

Hned na několika místech v kraji se politici ve svých městech snaží lidem zajistit letní koupání na přírodní bázi. V současnosti se plánuje biotopové koupaliště třeba v Proseči.

„Investice by se mohla uskutečnit v současném volebním období,“ řekl starosta Jan Macháček zvolený za Za lepší Proseč. „V letošním roce budeme řešit stavební povolení a hledat finanční zdroje. Realizaci předpokládáme spíš v příštím roce. Chceme koupaliště vrátit občanům, je po něm dlouhodobá poptávka.“

Radnice rozdělila projekt biotopu na části. Samotný biotop bez doprovodných staveb by stál kolem šesti milionů korun.

„Hledali jsme kompromisní levnou variantu. Máme stejnou projekční kancelář, která dělala biotop pro Hlinsko. Dětské prvky, kiosek a podobně v první etapě není,“ sdělil starosta.

Biotopová plovárna bude mít vodní plochu 1255 čtverečních metrů. Součástí je brouzdaliště, neplavecká část bude hluboká 1,3 metru a plavecká část 2,5 metru. Vodu v biotopech vyčistí vodní rostliny, nikoliv chemické a dezinfekční přípravky.

Prosečské koupaliště bylo postaveno ve třicátých letech minulého století, nefunkční je kolem patnácti let. Původně bylo průtočné, vodu čerpalo z náhonu. „Voda byla tehdy čistá a na koupání to stačilo spoustu let. Teď už tam máme šedesátimetrový vrt, který bude zásobovat přírodní koupací biotop,“ pokračoval Macháček.

Koupací biotop už postavilo Hlinsko na Chrudimsku, zprovoznilo ho v roce 2019. Stál 40 milionů korun. Původně v areálu bylo koupaliště postavené v roce 1959, od osmdesátých let bylo zavřené. V Lanškrouně na Orlickoústecku chtějí biotop udělat na Dolním rybníku v příměstské rekreační zóně. Odhadované náklady jsou zatím kolem 50 milionů korun, letos bude město projektovat a stavět nejdřív v příštím roce.

Studii koupacího biotopu představilo vedení města na konci roku 2021. Nová plovárna o délce 25 metrů a šířce 10 metrů by měla vyrůst na pláži Dlouhého rybníka a zčásti zasahovat i do něj. Obě vodní plochy by měl oddělovat pouze chodník. V areálu stávajícího koupaliště má kromě samotné vodní plochy vzniknout dětské brouzdaliště s potůčkem, koupací biotopový bazén se dvěma moly a toboganem. Počítá se i s vybudováním oplocení, komunikací i sociálního a technického zázemí.