Koupaliště Cihelna převezme městská firma, nejspíš je za tím politická dohoda

Naposledy se lidé mohli vykoupat nebo svézt na toboganu na pardubické Cihelně v létě 2021. Letos se na největší pardubické koupaliště vrátí. Vedle opravených bazénů nebo renovovaných skluzavek je přivítají také noví provozní. Budou to lidé z městské společnosti PAP Pardubice, která se už stará o městský akvapark Na Olšinkách. Smutní tak zůstanou Petr a Ludmila Ministrovi.

Právě oni se v posledním čtvrtstoletí o rozlehlý areál starali. „Zdá se, že je hotovo a my končíme. Je to docela bolestivé po sedmadvaceti letech. Nedá se nic dělat, radní už mají jasno. Kdyby ovšem vyhlásili výběrové řízení na provozovatele, tak bychom se přihlásili. Ale to se podle všeho nestane,“ uvedla bývalá zastupitelka města Ludmila Ministrová.

To, že se provozovatel městského koupaliště bude nejspíše měnit, potvrzuje i primátor Pardubic Jan Nadrchal z hnutí ANO. „Máme připravený materiál, který budou radní projednávat 21. února. Podle něj by se minimálně během zkušebního provozu měli o areál starat lidé z naší společnosti PAP Pardubice. Je velmi pravděpodobné, že to takto rada schválí,“ uvedl Nadrchal, podle kterého má logiku, aby se o obě koupaliště starala jedna firma.

„Lidé z PAP mají zkušenosti s vedením Letní pláže, takže to pro ně nebude takový problém. Navíc se dá třeba sjednotit systém placení vstupného, těch výhod může být celá řada,“ řekl primátor podle kterého je možné, že práce neskončí definitivně ani letos.

„Bohužel projekt je dost osekaný. Zvolili jsme takovou pardubickou cestu. Sice opravujeme, ale ne všechno a dostatečně. Myslím si, že řada věcí bude třeba dodělat,“ dodal.

Za zmínku stojí i to, že město díky změně provozovatele bude moci výrazně ušetřit za stavbu, která má spolykat zhruba 150 milionů korun. Tím, že areál bude provozovat městská společnost, radnice nebude muset platit DPH za opravu. „Já myslím, že změna je v pořádku. Díky ní radnice ušetří zhruba 35 milionů korun na daních. Proto jsme přesně požadovali po radních toto řešení,“ uvedl opoziční zastupitel za SPD Vítězslav Novohradský.

Zastupitele za SPD Ministrovi štvali dlouhá léta

Ten hned podle několika pardubických politiků za změnou provozovatele stojí. Lékař původem z Ukrajiny totiž už v minulosti několikrát požadoval konec Ministrových na koupališti. A to i veřejně. Jako jeden z mála upozorňoval na to, že jde o zvláštní pronájem městského majetku a navíc mocně dotovaný.

„Koupaliště funguje v případě příznivého počasí pouhé čtyři měsíce. Za tuto dobu tak město platí jeho provozovateli 37 milionů korun bez daně z přidané hodnoty. To už mi přijde, že je skoro až za hranicí dobrých mravů,“ uvedl v minulosti Novohradský, který se snažil o změnu poměrů na Cihelně velmi aktivně už v roce 2015.

„Zachování stávajícího stavu u správy městských sportovně-rekreačních areálů by byla sabotáž,“ prohlásil Novohradský v srpnu 2015 pro Deník.

Podle Ministrové může za nevraživost podnikatelský střet obou stran, který se odehrál už před více než patnácti roky. „Nemá nás rád, v minulosti jsme se dostali do konfliktu. Podával na nás i trestní oznámení. Nyní se mu to konečně povedlo,“ uvedla k tomu Ministrová.

Nicméně je nutné dodat, že rodina Ministrova se k podnikání na koupališti dostala také díky vlivu v zákulisí. Petr Ministr, který je dlouholetým členem ODS v Pardubicích, se poprvé ke koncesi dostal už za vlády primátora Jiřího Stříteského ze stejné strany na přelomu tisíciletí. Jeho manželka Ludmila pak působila jako zastupitelka i radní v minulém volebním období, kdy se nechala zvolit za TOP 09, ale stranu hned po volbách opustila. Nebude tak náhoda, že Ministrovi přišli o dobrý byznys ve chvíli, kdy ODS je na radnici v opozici a Ministrová poté, co v roce 2022 neuspěla na kandidátce Žijeme Pardubice, ztratila post zastupitelky.

A proč by byl hlavním hybatelem změn na první pohled nevýznamný opoziční zastupitel Novohradský z SPD? Podle hned několika na sobě nezávislých zdrojů mu jdou radní na ruku, aby on a jeho další dva kolegové radniční koalici nadále zachovali tichou podporu v zastupitelstvu. ANO, Žijeme Pardubice a Společně pro Pardubice mají totiž jen nejtěsnější většinu jednoho hlasu a už několikrát je SPD v klíčových bodech podrželo.

„Takovou konstrukci odmítám. To mohu vyvrátit. Nic takového v tom není, pro změnu jsme se rozhodli z důvodů čistě provozních,“ uvedl primátor Nadrchal. „To je největší blbost, co jsem kdy slyšel. To je stoka,“ reagoval zastupitel Novohradský.

Ovšem veterán mezi pardubickými zastupiteli Petr Klimpl z ODS takovou možnost připouští. „Ano, také jsem o této politické dohodě slyšel a dává mi logiku. Pan Novohradský měl s rodinou Petra Ministra dlouhodobý problém, v minulosti na ni útočil opakovaně. A že SPD často v klíčových chvílích hlasuje s koalicí, je fakt,“ řekl Klimpl.

Podle všeho letitý spor tak nakonec vygradoval až v roce 2024. „Pro letošní rok plánujeme na koupališti zkušební provoz a kvůli tomu by bylo složité koncesi vyhlašovat. Počkáme, až se provoz areálu rozjede, a pak se rozhodneme co dál,“ dodal primátor Nadrchal.