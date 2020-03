Koronavirus na několik hodin zastavil vlaky mezi Pardubicemi a Hradcem

Provoz byl zastaven ve stanici Pardubice-Rosice nad Labem, na trati, která vede do Hradce Králové a do Chrudimi. Informoval o tom server zdopravy.cz

„U jednoho z našich zaměstnanců se potvrdila nákaza koronavirem, probíhá dezinfekce celé budovy,“ uvedla pro server mluvčí Správy železnic Nela Friebová.

Koronavirem se nakazil výpravčí, provoz byl zastaven v pátek ve tři odpoledne, částečně obnovit se ho povedlo večer - pouze ve směru z Pardubic do Hradce. Ve směru na Chrudim vlaky nepojedou ale až do zítřejších 8.30. Vlaky nahradily autobusy.

Stanice v Rosicích prochází dezinfekcí, hygienici navíc poslali do karantény všechny zaměstnance, kteří s nakaženým výpravčím přišli do styku. Správa musí nejdřív najít jiné výpravčí, pak teprve obnoví spojení mezi městy.

„Tohle se může stát prakticky kdykoliv. Nejvíce se obáváme, že k nákaze dojde i na centrálních dispečerských pracovištích v Praze a Přerově. Pokud by se tak stalo a byla by nařízena karanténa ostatních pracovníků, je to prakticky konec železničního provozu,“ sdělil předseda Aliance drážního provozu Jan Zazvonil taktéž serveru zdopravy.cz