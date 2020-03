Hygiena začala zveřejňovat počty nakažených, dosud to dělal hejtman

Zatímco v jiných krajích hygienici údaje po okresech zveřejňovali na webu, údaje za okresy v Pardubickém kraji z oficiálních údajů dohledat nešlo. Na druhou stranu se lidé dozvídali někdy i podrobné informace o nakažených z novin, sociálních sítí nebo od politiků.

Zveřejňování dat na webu podle okresů slíbil ředitel Krajské hygienické stanice Pardubického kraje Antonín Vykydal.

Nákaza v kraji V Pardubickém kraji bylo včera dopoledne celkem 55 potvrzených případů nákazy koronavirem. Okres Pardubice 14

Okres Chrudim 21

Okres Ústí nad Orlicí 12

Okres Svitavy 8

Počet nařízených karantén krajskou hygienickou stanicí už dosáhl počtu 169. Celkový počet osob indikovaných hygieniky k testování je 617. Údaje byly platné k 26. 3. 18.00 hodin. Pramen: www.khspce.cz

„Budeme to tam dávat. Neumím říct, kdy to uděláme, máme toho hodně,“ uvedl ve středu na dotaz MF DNES. Informace se na webu objevily prakticky vzápětí, kde je nyní může každý najít pod odkazem „Aktuální situace ve výskytu Covid19 v Pardubickém kraji“ a s upozorněním, že k jednotlivým případům nelze sdělovat žádné bližší podrobnosti.

Předtím ale vládl ve zveřejňování citlivých údajů nejen v Pardubickém kraji zmatek. Před jedenácti dny se tak například obyvatelé Litomyšle z různých zdrojů dozvěděli, že přímo ve městě jsou čtyři nakažení.

„Vzbudilo to velkou paniku, lidé vyvíjeli neskutečný tlak, měli pocit, že mají právo vědět jméno, a kde ti lidé bydlí. V prvním případě to navíc byla cizinka, bylo to velmi nebezpečné,“ řekl starosta Litomyšle Daniel Brýdl.

Ten na druhou stranu uznává, že to mělo i pozitivní efekt, protože lidé se vylekali a začali úzkostlivě dodržovat všechna hygienická pravidla.

Ve Zlínském kraji dokonce tamní hygienici zveřejnili, kolik pozitivně testovaných na koronavirus evidují jednotlivé obce, ale ministerstvo zdravotnictví jim to obratem zakázalo.

Po obcích už čísla nakažených nikdo zveřejňovat nebude

„Zveřejňovat počty nakažených podle obcí považujeme za nevhodné, protože je zde vysoké riziko stigmatizace nakažených osob a jejich rodinných příslušníků,“ uvedla mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štepanyová s tím, že hygienici mohou zveřejňovat jen data na úrovni okresů.

„Myslím, že to je rozumné řešení,“ uvedl Brýdl.

Jeho kolega, starosta Rosic u Chrasti Zdeněk Volejník, si to nemyslí. „Přijde mi absurdní, že se máme starat o lidi, chránit je, aby nepřišli do kontaktu, a hygiena ani kraj nám nic neřekne, neodpovídá na dotazy,“ řekl.

Obec by podle něho mohla lidem v karanténě minimálně pomoci s nákupy. Navíc se podle něj nákaza stejně neutají. „Jsme na vesnici, lidé se to dozvědí pochopitelně dříve než já,“ uvedl Volejník.

Zatím byl jedním z hlavních informačních kanálů o nakažených v Pardubickém kraji osobní facebookový profil hejtmana Martina Netolického, kde každý den zveřejňuje počty nakažených v kraji.

Původně psal i informace, ze kterého obvodu z patnácti pověřených obcí nové případy jsou. Později se jen zmiňoval o nárůstech v okrese a nakonec dospěl k tomu, že píše jen čísla za kraj.

Komentáře totiž každý den plnila a plní kritika, proč nezveřejní detailnější údaje o nakažených. „Kdo hlídá tyto lidi v karanténě, aby virus nešířili dál? Myslím, že sousedi dotyčných by je ohlídali nejlíp,“ napsal jeden z diskutérů.

Některé příspěvky ovšem byly racionální, jejich autoři se domáhali například zveřejnění počtu nakažených po jednotlivých okresech. Ty jsou teď už veřejně dostupné.

„Po urgencích a prosbách ze strany starostů jsem se dohodl s krajskou hygienickou stanicí, že zveřejníme alespoň členění po okresech,“ vzkázal na facebooku hejtman Martin Netolický.