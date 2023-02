Litomyšl chce postavit rozhlednu z lodních kontejnerů, bude vysoká 12 metrů

Kdo často jezdí autem po státovce mezi Poličkou a Svitavami, určitě v Květné na půli cesty zaregistroval malý venkovský obchod u silnice.

Zákazníci už pátým rokem regionální potraviny nakupují v lodním kontejneru, který tak na první pohled zdaleka nevypadá. „Šikovná firma z Poličky nám ho upravila a zateplila tak, že dnes nikdo nepozná, že sloužil k přepravě zboží. Uvnitř tepelnou pohodu zajišťuje klimatizace. Celkem vyšel na 400 tisíc včetně všech přípojek, sociálního zázemí a šatny,“ řekl starosta Květné Petr Škvařil.

Lodní kontejner Standardizované přepravní jednotky (TEU) se nepoužívají jen v lodní dopravě. Kontejnery se běžně přepravují i po silnicích nebo železnicích. Je to uzavřená přepravka pevně stanovených rozměrů, jejíž tvar umožňuje upevnit několik kontejnerů nad sebe. Obrovské nákladní lodě jich denně přepravují po moři pět až šest milionů.

Obec navíc ušetřila milion korun, který by musela zaplatit za budovu bývalé prodejny Jednoty, se kterou se na koupi nedomluvila. Dnes obchod provozuje neziskovka Květná zahrada. „Jsme s prodejnou spokojení. Lidé si nakoupí základní potraviny, kvůli kterým by museli do Svitav nebo Poličky,“ dodal Škvařil.

Prodeji uzpůsobený a zateplený kontejner dokazuje, že zdánlivě vysloužilé věci mohou být k užitku i dál. U lodního kontejneru se další využití přímo nabízí i proto, že je vyroben z materiálu, do kterého se koroze jen tak nezakousne.

Všechny tyto aspekty si uvědomují i v Litomyšli, kde přišli s originálním nápadem – vystavět z lodních kontejnerů rozhlednu.

Vzniknout by měla nad Litomyšlí v místě zvaném Rasovna u Kornické cesty, odkud je krásný výhled na panorama města včetně zámku nebo severního průčelí piaristického chrámu.

„Plánovaná rozhledna nemá být stavba ‚navždy‘ – s majiteli pozemku se bavíme o nájemní smlouvě na dobu určitou s tím, že pak by se případně rozhledna měla dát lehce demontovat a třeba nainstalovat někam jinam, nebo prodat, případně využít jinak...,“ uvedl starosta Litomyšle Daniel Brýdl k neobvyklé rozhledně, která je součástí dlouhodobého plánu města nazvaného Cíle cest.

Jelikož město leží mezi poli a loukami, čímž jsou možnosti procházek mimo zástavbu dosti omezené, radnice se rozhodla každý rok oslovit jinou architektonickou kancelář z řad vítězů soutěže České ceny za architekturu, aby odborníci vymysleli nějaký „cíl cesty“ právě v okolí Litomyšle.

Architekti z olomoucké kanceláře atelier-r, která v roce 2021 zvítězila s návrhem rekonstrukce hradu Helfštýn, pro Litomyšl navrhla rozhlednu vytvořenou ze dvou kontejnerů.

„Shodli jsme se na tom, že by stavba měla být ohleduplná k životnímu prostředí a celkové řešení by mělo být reverzibilní, což znamená, že není problém v budoucnu místu navrátit jeho dřívější podobu,“ uvedli architekti ve studii, kterou si loni objednala litomyšlská radnice.

Dva kontejnery vytvoří celek

Podle architektonické studie se má dvanáctimetrová rozhledna skládat ze dvou lodních kontejnerů, které budou vzájemně propojeny v jeden celek. Horizontální kontejner má plynule navazovat na okolní terén a v mírném sklonu bude jako bezbariérový vstup sloužit i pro vozíčkáře.

„Toto naklonění umožní vyhlídku na město návštěvníkům s omezenou schopností pohybu nebo těm, kteří nemohou nebo nechtějí stoupat po schodech výše,“ uvádí studie.

Ve svislém kontejneru bude vestavěno ocelové schodiště, které návštěvníka vyvede až do výšky 12 metrů nad úroveň cesty. Na vyhlídkové plošině architekti počítají s osazením odpočinkové lavice na vrchu kontejneru a také se zvýšenou úrovní vyhlídky směřující k severu. Z té má být vidět i radniční věž, jejíž vrchol ve výšce 368 metrů nad mořem je shodný s nadmořskou výškou paty budoucí vyhlídky.

„Cílem našeho návrhu je vytvořit místo, kam se lidé rádi vypraví na procházku a užijí si z nadhledu vyhlídku na město, ve kterém žijí,“ představili svoji vizi architekti, u které hrál roli i finanční limit investora.

Náklady na stavbu rozhledny starosta Litomyšle odhaduje na téměř milion korun, polovinu z této částky chce město získat z dotace. Stavět by se mělo zřejmě až příští rok. „V průběhu ledna bychom měli mít připravenou dokumentaci pro stavební povolení,“ řekl pro ČTK vedoucí oddělení rozvoje města Antonín Dokoupil.

Pokud se podaří netradiční rozhlednu za městem postavit, půjde podle architektů o symbol dnešní doby. „Jako významný akcent dnešní doby vnímáme vlivy globalizace, která nám spoustu věcí zjednodušuje, dopravu, na niž spoléháme ve většině odvětví lidské činnosti, a také ekologii, kterou se snažíme balancovat předchozí dva fenomény, a s ekologií související snahu o hledání nových cest a šetrných alternativ. Jednu z těchto alternativ vidíme ve využití již použitých věcí a prvků v novém kontextu,“ uvedli autoři návrhu.