Konec hřebčína v Napajedlích může mít dopad i na pardubické dostihy

Hřebčín v Napajedlích na Zlínsku, který měl nejstarší tuzemský chov anglických plnokrevníků, zřejmě skončí. Na sociálních sítích se objevily informace o ukončení činnosti hřebčína a odvozu koní. Bývalá ředitelka hřebčína Margita Balaštíková, která je poslankyní za ANO, o odvozu zvířat ví, ale prý budoucnost hřebčína nezná. Zařízení vlastní otrokovická společnost Sygnum, jejíž jednatelka nekomunikuje. Internetové stránky hřebčína jsou v rekonstrukci, na telefon nikdo nereaguje.

Český svaz chovatelů plnokrevníka a dostihových koní odeslal majitelům hřebčína dopis, ani na něj zatím nikdo neodpověděl. Hřebčín vznikl v Napajedlích zásluhou Aristida Baltazziho v roce 1886. Dlouhá léta byl nejúspěšnějším chovatelem anglických plnokrevníků v České republice. V roce 1992 byl státní podnik privatizován, vznikla akciová společnost Hřebčín Napajedla.

Balaštíková hřebčín vedla v letech 2006 až 2013. Chov se podle ní utlumoval a soukromí majitelé se nezaměřili na rozvoj, historické budovy v hřebčíně také potřebují investici.

„Chov koní je finančně náročný a není výdělečný. Stát neměl privatizaci nikdy dovolit. Stát by si měl říci, že jsou činnosti, které si nechá, protože souvisí s historií země. Když už to někdo koupil, měl to být někdo, kdo má dostatek peněz a přitom srdce dát je do něčeho, co je rodinné stříbro země,“ uvedla Balaštíková. Zprávy o konci chovu v hřebčíně ji rozčarovaly: „Je to obrovské zklamání z toho, co se stalo a jak to dopadlo.“

Majitelé hřebčína v roce 2020 prezentovali městskému vedení záměr postavit na travnatých výbězích nízkopodlažní bytové domy. Někteří obyvatelé proti tomu v obavě o konec chovu koní protestovali. Jednatelka Miroslava Kotačková však tehdy tvrdila, že příjmy z pronájmu bytů pomohou udržet chov koní. V hlavním hřebčíně tehdy měly zůstat pouze zimní stáje, koně se měli na pastevní sezonu stěhovat do jiné lokality a pastviny u hřebčína mohly být využity pro stavbu domů. Nutná však byla změna územního plánu města, ke které dosud nedošlo.

Potvrdila to Balaštíková i místostarosta Napajedel Antonín Trňák zvolený za Napajedelské fórum - ANO. Trňák také řekl, že se na vedení města obrací hodně lidí s dotazem, jaký bude osud hřebčína. „My to bohužel nevíme, jde o soukromou společnost. Je mi to však líto, Napajedla, to je hřebčín,“ uvedl politik. (ČTK, sk)