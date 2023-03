Novým předsedou hnutí ANO v Pardubickém kraji se stal Jiří Rejda

Po komunálních volbách se bývalý šéf krajské organizace hnutí ANO Jan Procházka dostal pod tlak. Na jednání pardubického zastupitelstva se totiž opakovaně probírala kumulace jeho funkcí.

„Když jsem počítal všechny funkce pana Procházky, došel jsem někam k číslu deset. Nechci nikomu sahat do svědomí, ale takový počet pozic nejde podle mne fyzicky stíhat tak, aby je někdo vykonával pořádně,“ uvedl poslanec a zastupitel Pardubic za ODS Karel Haas.

Procházku, který v Pardubicích dlouhodobě patří mezi nejvlivnější členy Babišovy strany, to naštvalo a rozhodl se jednu funkci položit. Nevybral si však žádnou z několika, které má v městských firmách, ale obětoval tu stranickou.

„Vnímám názory kolem sebe a rozhodl jsem se složit funkci krajského předsedy hnutí. Sněmy jsou docela často, je nutné se na ně pečlivě připravovat a to mne stojí dost času. Ušetřený čas chci věnovat právě našemu obvodu,“ prohlásil Procházka, který si po volbách k pozici krajského a městského zastupitele přibral ještě post neuvolněného starosty ve čtvrtém pardubickém obvodě.

Pro hnutí to znamenalo vybrat nového šéfa krajské buňky. A volba nakonec padla na Jiřího Rejdu, dlouholetého starostu pátého pardubického obvodu Dukla. „Důvěry kolegů si hodně vážím, získal jsem velký počet hlasů. Pokusím se to straně maximálně vrátit,“ uvedl Rejda, kterého ještě čeká potvrzení od vedení strany, „to je sice technikálie, ale dokud není vše hotové, ještě nejásám.“

Paradoxní na celé situaci je to, že pokud Procházka skončil kvůli tomu, že seděl na příliš mnoha židlích, Rejda na tom není o moc jinak. Vedle postu starosty je městským zastupitelem i radním, sedí v krajském zastupitelstvu a pozici má i v dozorčí radě firmy East Bohemian Airport, která se stará o pardubické civilní letiště.

„Někdo by také o mně mohl říct, že jsem sběratel funkcí, ale já to tak nevnímám. Mám za to, že třeba pozice zastupitele města a kraje jsou hodně provázané,“ brání se Rejda.

Ten před pár týdny největším favoritem na zvolení nebyl. Zdálo se, že lepší karty ještě v lednu drží náměstek primátora Jan Hrabal. U něj však převážil jiný závěr:

„Rozhodl jsem se po poradě s kolegy, že kandidovat na post krajského předsedy nebudu. Mám hodně práce na magistrátu a snažím se jí věnovat maximálně. Nyní mám jako prioritu číslo jedna zajistit postavení mostního provizoria vedle mostu Kapitána Bartoše v Pardubicích. Ten je v dezolátním stavu a musíme zajistit jeho opravu.“

Avšak ze slov Jiřího Rejdy plyne, že za nečekanou změnou názoru mohlo být u Jana Hrabala i něco jiného: „Část kolegů před volbou zmiňovala jeden příspěvek Honzy Hrabala na Facebooku. Rozhodli jsme se, že by bylo dobré uklidnit trochu emoce, a tak volba padla na mne.“

Měl tím na myslí vyjádření mladého politika po druhém kole prezidentské volby. V něm totiž Hrabal dal najevo, že nevolil svého stranického šéfa Andreje Babiše. Přednost dal Petru Pavlovi.

„Odevzdal jsem svůj hlas kandidátovi, který – věřím – svým nadhledem a životními zkušenostmi pomůže ztlumit vlny českého rozbouřeného moře. Hlavně mezi 1. a 2. kolem svým klidem prokázal, že jej zdobí vlastnosti, které se snoubí s těmi, kterými by podle mě měl prezident oplývat, tedy: státnost, rozvaha a respekt,“ uvedl na Facebooku v narážce na nepovedené výroky Babiše Hrabal. U některých kolegů s tím docela narazil. „To nebudu komentovat,“ sdělil.