Luxus, nebo nezbytnost? O opravě chrudimské sportovní haly rozhodnou volby

Všechny tří klíčové problémy města, kterými se chtějí zabývat kandidující seskupení v Chrudimi, mají jeden velký háček. Chrudimští politici je sami vyřešit nezvládnou, ani kdyby se postavili na hlavu.

Chrudimská nemocnice znovu neotevře interní oddělení v plné výbavě, pokud to nezajistí Pardubický kraj a vedení nemocnic.

Ostudně opuštěný hotel Bohemia s rozrytým prostranstvím nebude konečně dostavěn a otevřen i s podzemním parkovištěm, pokud se na tom radní nedohodnou s majiteli budovy.

A nakonec i navrácení provozování vodárenské soustavy do rukou města slibované hnutím ANO a Piráty už v kampani před čtyřmi roky je nemožné, jestliže s tím nebudou souhlasit akcionáři chrudimských vodáren, jako je Hlinsko či Heřmanův Městec.

Kdo jde do voleb v Chrudimi ANO

František Pilný Česká pirátská strana

Aleš Nunvář Chrudimáci

Petr Lichtenberg KSČM

Vladimír Dosoudil Koalice pro Chrudim

Roman Málek ODS

Kateřina Jánská SNK Evropští demokraté

Šárka Trunečková SPD

Jaromír Nosek STAN a TOP 09

Erik Jahnický Za prosperující Chrudim

Tomáš Vondráček

Navíc pokud politici v Chrudimi nestopnou chystanou rekonstrukci sportovní haly, tak vzhledem k energetické krizi a již zahájené stavbě kanalizace v Medlešicích nebudou mít v příštích čtyřech letech k dispozici ani žádné velké peníze.

Opoziční seskupení ale pochybují právě o rekonstrukci staré sportovní haly. Jenom na první etapu oprav si chce město vzít úvěr ve výši 150 milionů korun. Podle lídra Koalice pro Chrudim Romana Málka se celkové náklady na obnovu haly v dalších etapách vyšplhají na 350 milionů korun, úvěr bude velmi drahý a rekonstrukce je podle něj navíc nedomyšlená.

„Zastavit projekt je jediné rozumné řešení,“ řekl Málek. V první etapě je v plánu rekonstrukce šaten, vstup z Opletalovy ulice, přístavba nové tělocvičny nad stávajícími šatnami a oprava i zateplení hlavní haly.

„Nejsem si úplně jista, jestli rekonstrukce musí proběhnout v takovém rozsahu. Nevím, jestli se tam musí opravdu dostavět další tělocvična. Určitě bych byla pro, aby se po volbách provedla revize projektu,“ řekla jednička opoziční ODS Kateřina Jánská.

Lídr Pirátů Aleš Nunvář tvrdí, že první etapa opravy haly je samostatná, město na ni sílu má a mělo by ji udělat. Celková cena kompletní rekonstrukce haly v dalších etapách podle něj ve skutečnosti není známa.

Předcházející zastupitelstvo Chrudimi se v roce 2017 přiklonilo k plánu nejdříve postavit novou sportovní halu u zimního stadionu a teprve poté opravit tu stávající na Tyršově náměstí. Koalice ANO, Chrudimáků, Pirátů a ČSSD vzešlá z voleb v roce 2018 pořadí obrátila. A po letošních volbách může být zase vše jinak.

I kvůli nedostatku peněz nejsou volební programy v Chrudimi moc rozmáchlé. Jednička opozičního seskupení SNK ED Šárka Trunečková soudí, že město musí zejména zvládnout energetickou krizi. „Stojíme nohama na zemi. Je nám jasné, že naším prvním úkolem bude zajistit finance pro školy, školky i centrum sociálních služeb a pomoci,“ uvedla.

„Cílem pro nejbližší týdny a měsíce je udržet město v chodu kvůli drahým energiím,“ řekl starosta Chrudimi a lídr ANO František Pilný.

V programech stran jsou často plány, které patří mezi evergreeny chrudimské politiky. Typickým příkladem je slib nové bytové výstavby v lokalitě Skřivánek, kde by teoreticky mohlo vzniknout bydlení pro stovky lidí. O projektu se mluví už od roku 2005.

Vedení města se ale dlouhodobě neumí dohodnout s developerem Milanem Kuštou, který zde kontroluje část pozemků. „Myslím si, že jsme v tom kroky udělali a že lze na ně navázat a konečně s tím pohnout,“ uvedl lídr Chrudimáků Petr Lichtenberg.

Obecně jednotlivá seskupení slibují lepší pořádek. „Dětská hřiště chátrají, a místo toho, aby přinášela radost, tak jsou pro děti mnohdy nebezpečná,“ uvedl Erik Jahnický (STAN a TOP 09).

Recept, jak zajistit otevření lůžkové části interny v Chrudimské nemocnici, nikdo nemá. „Město tahá za kratší konec provazu,“ říká Pilný. Lídr Koalice pro Chrudim Toman Málek se přimlouvá za větší vstřícnost a lepší komunikaci s krajem.

Od roku 2013 uzavřený hotel Bohemia, jehož majitel se s městem stále nedohodl na stavbě podzemního parkoviště, také nemá rychlé a snadné řešení. Piráti ve volebních novinách píší, že do roka a do dne „rozseknou Bohemku“. Pod tím se však skrývá návrh, aby město udělalo to, co mohlo provést už před lety – tedy vypovědělo s majiteli hotelu smlouvu na pronájem pozemků pro parkoviště. To téměř jistě povede k soudním sporům.

„Majitelé jen čekají, až město změní názor a povolí udělat jen povrchové parkoviště,“ uvedl Nunvář.