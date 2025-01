Festival smíchu ovládla Škola žen, cenu za celoživotní přínos získal Jiří Lábus

O tom, že uplynulý soutěžní týden 25. ročníku Festivalu smíchu byl velmi pestrý, není pochyb.

Na jevišti městské scény se vystřídalo sedm divadel z celé republiky, která se prezentovala komediemi různých typů – od klasické přes romantickou, černou, s prvky drag show, hazardní až po sci-fi.

V porovnání s tím pak mohl úterní závěrečný Galavečer smíchu působit lehce monotónně. Z úst předávajících totiž zněly jen dva názvy divadel, ale i tak jedno výrazně vyčnívalo nad tím druhým: Činoherní studio Ústí nad Labem, které přivezlo Molierovu Školu žen a ze sedmi možných ocenění bralo rovnou pět včetně té nejhlavnější: Komedie roku 2024.

Z inscenace Škola žen

„Je to komedie na hony vzdálená té, kterou jsme mohli vidět před dvaceti lety v podání Národního divadla Brno. Škola žen z Činoherního studia Ústí nad Labem počítá s velkorysým divákem, který nelpí na klasickém pojetí komedie ani na všech Molierových verších, ale přistoupí na hru, která je nesmírně vtipná a současná,“ řekla dramaturgyně festivalu Jana Uherová.

Příběh je jednoduchý. Arnoulf, postarší pán z Pařezova, se rozhodne, že si „vychová“ ideální manželku. Zavře ji do svého hradu (v ústeckém pojetí do skákacího hradu) a přetváří k obrazu svému. Jenže představa se velmi liší od skutečnosti. Dívka sice působí křehce a naivně, ale ovládnout se nenechá. A hlavně po špičkách přichází láska...

„Zkoušet to bylo za odměnu“

Škola žen na festivalu získala i Cenu za nejlepší režii. Nastudoval ji Michal Hába.

Ceny 25. Festivalu smíchu Komedie roku 2024

Moliere / Škola žen

Činoherní studio Ústí nad Labem Nejlepší ženský herecký výkon

Barbora Váchová v roli Anežky (Škola žen), Činoherní studio Ústí nad Labem Nejlepší mužský herecký výkon

Jan Plouhar v roli Arnoulfa (Škola žen), Činoherní studio Ústí nad Labem Cena za nejlepší režii

Michal Hába (Škola žen),

Činoherní studio Ústí nad Labem Cena odborné poroty

Jean Poiret / Klec bláznů

Švandovo divadlo na Smíchově Cena studentské poroty

Moliére / Škola žen

Činoherní studio Ústí nad Labem Komedie diváků 2024

Jean Poiret / Klec bláznů

Švandovo divadlo na Smíchově Cena Génia smíchu 2025

Jiří Lábus

„Jak Moliere, tak Michal Hába nás neustále překvapují. To, co dramaticky zvrátí v ději autor předlohy, vyhrotí režisér inscenace minimálně na druhou ve své interpretaci. Výsledkem jsou pak díla hravá, ve kterých má herectví možnost se pořádně vyřádit a před diváky vyvstávají jednotlivé vrstvy významů, sdělení, otázek, hříček i odkazů. Myslím, že to je právě to, co dělá komedii něčím víc než jen podstavcem pro bezuzdnou řachandu – hledání vrstev a vědomá práce s nimi,“ řekla pro Festivalové novinky dramaturgyně inscenace Hana Launerová.

Ocenění za své výkony získali i hlavní představitelé této komedie – Barbora Váchová jako Anežka a Jan Plouhar coby Arnoulf. „Tím, že mám ve Škole žen hlavní roli, tak si to mohu opravdu vše užít plnými doušky od začátku. Vlastně za celou dobu neslezu z jeviště. Ani nemůžu říct, že to byla práce, protože to zkoušení byla opravdu nádherná doba. Je to tak, že se člověk těší na každou zkoušku. Byla to spíš zábava než práce,“ uvedl v rámci festivalu Jan Plouhar.

Škola žen zaujala i studentskou porotu. Jednotvárnost dosud zmíněných výsledků čtvrtstoletého festivalu svým rozhodnutím narušila až odborná porota. Letos v ní usedli dramaturgové Karola Štěpánová a Jiří Janků, kritik a publicista Jan Kerbr a recenzentka a pedagožka Radmila Hrdinová. Tato čtveřice svou cenu udělila Švandovu divadlu Praha a jeho interpretaci komedie s prvky drag show Klec bláznů.

„Je to příběh o kráse i nezbytnosti být sám sebou, o svobodě sebevyjádření, o toleranci, o lásce, krizi vztahu dlouholetých partnerů a současně milujících rodičů. Pod povrchem komedie, která ale též velmi citlivě zobrazuje křehkost vztahů, bublají velmi aktuální témata ‚manželství pro všechny‘ či výchova dětí stejnopohlavními páry,“ uvedl režisér inscenace Daniel Hrbek.

V hlavních rolích excelovali Tomáš Petřík jako Georges a Filip Rajmont jako jeho partner Albin, uměleckým jménem Zaza. Klec bláznů svými hlasy na první místo také vynesli diváci festivalu.

Tomáš Petřík a Filip Rajmont v představení Klec bláznů

Pořadatelé večer předali ještě jednu cenu – titul Génia smíchu si letos odvezl vynikající a osobitý filmový a divadelní herec, dabér, improvizátor a glosátor Jiří Lábus. Ten v neděli 26. ledna oslavil své pětasedmdesáté narozeniny.