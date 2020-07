Krajští lídři v Pardubicích se do sebe pustili už podruhé kvůli pětistovce

Původním záměrem lidí z hnutí ANO bylo během volební kampaně Martina Netolického z ČSSD příliš nedráždit. Dobře si totiž pamatují, jak s nimi hejtman „zametl“ během povolebního vyjednávání v roce 2016.

Tehdejší lídr Babišova hnutí Jan Řehounek nestačil ještě odpálit ani první šampaňské na oslavu výhry a už seděl v opoziční lavici. Sociální demokrat mu spočítal útoky z kampaně a bleskově složil novou koalici bez něj.

Jenže klid zbraní dlouho nevydržel. Oba silní hráči do sebe opakovaně narážejí a s trochou nadsázky lze říct, že vždy jde o pětistovku. Nejprve Martin Kolovratník navrhl, aby krajský úřad přispíval 500 korun lidem, kteří stráví dovolenou v Pardubickém kraji.

Jako reakci pak vytáhl tu samou sumu hejtman Netolický s tím rozdílem, že ji chce od státu jako náhradu za koronakrizi.

Kolovratník: Netolický se chová jako populista

„Vláda rozhodla o nás bez nás. Chceme pro kraje narovnání 500 korun na občana,“ posílá jasný vzkaz do Prahy Netolický, který má pro svůj krok argumenty:

„Jsem přesvědčený, že je nutné i nadále připomínat, že kraje se na kompenzačních bonusech podílejí také a je nutné alespoň část prostředků narovnat. Proto také přicházíme se zákonodárnou iniciativou. V ní požadujeme, aby kraje získaly náhradu v podobě 500 korun na obyvatele kraje. Myslím, že je to částka, která proporčně odpovídá a mohla by alespoň částečně pomoci při udržení hospodaření krajů,“ uvedl Netolický, který jde do voleb jako lídr nově založeného uskupení 3PK.

O jeho návrhu tak dost možná bude hlasovat parlament - tedy i poslanec Kolovratník. A asi nikoho moc nepřekvapí, že Babišova jednička pro krajské volby plán rivala nepodpoří.

„Tento návrh považuji za nehospodárný a populistický. Pan hejtman by měl říct, kde ony potřebné miliardy chce vzít,“ uvedl bývalý novinář Kolovratník, který kritikou rozhodně nešetřil. „Hejtman jde svým návrhem i proti vlastní vládě, kterou za ČSSD pomáhal vyjednat. Nerozumím takovému kroku,“ dodal.

Hejtman však vlastně požaduje jen to, co už předtím premiér Andrej Babiš slíbil zástupcům měst a obcí. Radnice dostanou 1 200 korun na občana ze státního rozpočtu jako kompenzaci za bonus pro OSVČ, který byl hrazen z rozpočtového určení daní.

„To je rozhodně úspěch. Bohužel krajů se toto rozhodnutí netýkalo,“ dodal k tomu Netolický.

Nicméně i on se nedávno postavil do role kritika. Mohl za to návrh Martina Kolovratníka, který chtěl dotovat lidem dovolené strávené na území Pardubického kraje.

„Pokud ANO uspěje v podzimních volbách a bude součástí krajské vlády v roce 2021, tento návrh jednoznačně prosadí a bude v příštím roce plošně realizovat. Vše tedy závisí na rozhodnutí voličů 2. a 3. října během krajských voleb,“ stálo v tiskové zprávě poslance.

Netolický: Hnutí ANO je zoufalé a teče mu do bot

A rozdávání ze zle zkoušeného rozpočtu kraje se pranic hejtmanovi Netolickému nelíbilo. Vlastně používal podobné argumenty jako v druhém případě Kolovratník.

Netolický totiž hned upozorňoval, že kvůli koronavirové krizi a kvůli tomu, že i kraje se podílely na vyplácení kompenzačního bonusu pro živnostníky, přišel a ještě přijde jeho úřad o mnoho peněz.

„Nejde, aby občan Pardubického kraje někam jel na jednu noc a kraj mu na to dal pětistovku. Když někdo pojede na tábor nebo do nějaké ubytovny, kde noc nestojí ani 500 korun, tak jim to zaplatíme celé? Je to nepromyšlené. Já se nebráním diskusi o podpoře turistického ruchu, ale takhle to jen vystřelit je spíše ukázka toho, že ANO je zoufalé. Teče mu do bot, takže má tendence rozdávat všemi směry,“ uvedl Netolický.

Oba politici se tak zatím starají téměř o veškerou kampaň před krajskými volbami.

Naopak v klidu zůstává lídr Koalice pro Pardubický kraj a náměstek hejtmana Roman Línek z KDU-ČSL. Právě on, pokud volby dopadnou podle očekávání, totiž může být klíčovou postavou během povolebních jednání.

Na spolupráci mezi Netolickým a Kolovratníkem to totiž nevypadá, a oba dva tak budou potřebovat Línka pro sestavení silné koalice. Kdo dá lepší nabídku podepřenou více mandáty, ten nakonec u Línka uspěje.