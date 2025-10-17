Řidiči připraveni na sníh? Kočka nedobrovolně zpropagovala přezutí pneumatik

  12:16,  aktualizováno  12:16
Dobrou reklamu na obutí zimních pneumatik udělala zvědavá kočka z Vysokomýtska. Při přezouvání vozu se rozhodla prozkoumat střed kola natolik důkladně, až v něm uvázla.
Čtyřnohého mazlíčka z disku kola museli vysvobodit hasiči.
Další 2 fotografie v galerii

Čtyřnohého mazlíčka z disku kola museli vysvobodit hasiči. | foto: HZS Pardubického kraje

Čtyřnohé zimní inspektorce museli pomoci profesionální hasiči. „Tahle velká fanynka motorsportu to při kontrole středové díry trochu přehnala a hlavu už sama ven nedostala,“ uvedl zastupující mluvčí pardubických krajských hasičů Jakub Stryka.

Čtyřnohého mazlíčka z disku kola museli vysvobodit hasiči.

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

Mňoukající kočku vysvobodilo až aku nářadí, kterým hasiči museli disk rozříznout.

„Kočka je v pořádku a hned po akci se tvářila, že jen testovala, jak jsou hasiči připraveni na zásah,“ dodal Stryka.

Řidiči mají od 1. listopadu povinnost mít na svém automobilu zimní pneumatiky, pokud je na silnici souvislá vrstva sněhu, ledu nebo námrazy.

Autor:
Vstoupit do diskuse