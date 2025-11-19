Kladivem rozbil vitrínu zlatnictví. Lupiče na útěku zneškodnil náhodný svědek

Dramatická scéna se odehrála ve středu v půl páté odpoledne v centru Pardubic. Muž začal kladivem rozbíjet vitrínu jednoho ze zlatnictví na městské Třídě Míru. Mluvčí pardubické policie Markéta Janovská redakci iDNES.cz uvedla, že kladivo si útočník na místo přinesl s sebou.
Muž ve zlatnictví v centru Pardubic začal kladivem rozbíjet vitrínu. (19....
Muž ve zlatnictví v centru Pardubic začal kladivem rozbíjet vitrínu. (19. listopadu 2025) | foto: Policie ČR

Mluvčí doplnila, že pachatel začal vitrínu rozbíjet uvnitř prodejny. V obchodě se nacházela i prodavačka, která se hned dala do křiku. Podle policejní mluvčí se pak agresor vydal na útěk. Není zřejmé, jestli se mu podařilo něco ukrást.

Uniknout se mu však nepodařilo a před obchodem ho zadržel náhodný kolemjdoucí, který ho zneškodnil. Následně byl muž předán pardubické policejní hlídce. Při pacifikování pachatele se kolem shromáždili další náhodní kolemjdoucí, kteří zásah sledovali.

Na síti Facebook se hned po incidentu objevily spekulace o tom, že se agresor při činu pořezal. To však mluvčí policie nepotvrdila z důvodu probíhajícího vyšetřování.

Motiv, který muže k činu vedl, je zatím neznámý. „Vzhledem k tomu, že policisté i kriminalisté na případu aktuálně pracují, nemůžeme z taktických důvodů a ani nebudeme v tuto chvíli poskytovat žádné podrobnější informace,“ uvedla mluvčí Markéta Janovská na dotazy redakce iDNES.cz.

