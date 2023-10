Hrabě Kinský dal Borgo ukázal nové stáje a jízdárnu v Chlumci

Početnou výpravu měl ve středu zámecký pán v zádech, když v Chlumci nad Cidlinou otevíral opravenou jízdárnu. Po boku mu kráčel osminásobný vítěz Velké pardubické Josef Váňa a okamžitě krokoval šířku budovy, aby zjistil, jestli by tu koně ještě mohli klusat a cválat.

„Mohli, je to širší než drezurní obdélník,“ hlásil, když dlouhými kroky přešel nově opravenou jízdárnu.

Což o to, koně by se sem vrátit mohli, také vstupní brána by neměla nic proti tomu, je dostatečně široká, ovšem tento prostor bude do budoucna sloužit spíše umění.

„Chceme vyprávět o spojení rodu Kinských a koní,“ říká hrabě Kinský dal Borgo. Když dostali Kinští Karlovu Korunu v rámci restituce zpět do svého majetku, našli na místě jízdárny zchátralou budovu. Naposledy sloužila svému účelu, když na zámku žil praděd současného majitele. Ten se však pak rozhodl přestavět jízdárnu na tenisový kurt. Díky evropské dotaci se podařilo za dva a půl roku prostor přeměnit zpět na původní jízdárnu.

„Koňský areál jsme přestavěli do multifunkčního komplexu. Vznikla tedy hala, která nebude sloužit koním, ale lidem, kultuře a umění,“ řekla ředitelka kulturních památek rodu Kinských Martina Kubešová.

V jízdárně mohou nyní návštěvníci vidět stálou výstavu o koních a rodině Kinských. Tu doplňuje v malém sále expozice o díle Jana Blažeje Santiniho z pohledu geometrie. V sobotu se v jízdárně také uskutečnil na jeho počest koncert Českého rozhlasu Vltava.

Kopytem sem, kopytem tam

Návštěvníci se však na zámku zakladatele Velké pardubické Oktaviána Kinského shánějí hlavně po koních. A bude jim vyhověno. Uvidí je v nově opravených stájích, které jsou součástí nového okruhu, který se jmenuje Kopytem sem, kopytem tam.

„Dělám pro Kinské dvacet let a ti koně mi tu vždycky chyběli. Koně jsou tu všude na obrazech, rod je s nimi spojen a lidé se po nich ptají. Teď tu budou i s výběhy, které tu nikdy nebyly,“ řekla Kubešová.

Zámecké stáje se nacházejí hned v těsné blízkosti jízdárny. I ty prošly opravou. Nově je jejich dominantní barvou červená jako rodová barva rodu Kinských.

„Říkám si, aby ta červená koně nezneklidňovala,“ přemítal hrabě Kinský dal Borgo mezi koňáky.

„Kůň není býk,“ odpověděla mu jedna z návštěvnic. Zatím se do stájí nastěhují dva koně, nejsou to žlutí koně rodu Kinských, kteří k tomuto rodu neodmyslitelně patří. Ale do budoucna by tu takoví měli stát. Pracovníci zámku věří, že je turisté nebudou ničím krmit. Celkem jich zde může trvale pobývat až šest.

Do stájí se vrátily hlavice na sloupech, mramorové mušle, z nichž koně žerou, se podařilo zachovat.

Kromě koňského okruhu mohou návštěvníci zvolit také zámecký okruh nebo třetí venkovní interaktivní okruh, kde návštěvníci z dvanácti informačních cedulí pomocí chytrého telefonu načtou QR kód a dozvědí se víc o historii budov a celého areálu.

Původní rozpočet na opravu jízdárny a stájí byl sto milionů korun. To však nestačilo, zámek tuto sumu překročil o zhruba třicet milionů korun. „Neřekla bych, že za to mohlo zdražení, toto jsme ještě zvládli udržet na starých cenách, vzniklo to vývojem stavby. Projekt je jedna věc, je to teorie, a praxe nám ukázala něco jiného. Díky stavebně-historickým průzkumům jsme v průběhu zjišťovali, co je potřeba udělat jinak,“ řekla Kubešová.