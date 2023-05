Zámky v Přelouči prověří prach z arizonské pouště, musí vydržet mráz i horko

Jméno dostala firma po svém zakladateli Arnoldu Kiekertovi. MF DNES připravila pět zajímavostí, které nejsou o jedné z největších firem v Pardubickém kraji příliš známé, a nabízí tak trochu jiný pohled do zákulisí vývoje a výroby automobilových bezpečnostních komponentů.

„Český závod Kiekert v Přelouči ušel za tři desetiletí dlouhou a úspěšnou cestu od výroby převážně mechanických zámků až k navrhování inteligentních bezpečnostních zamykacích systémů vyráběných na vysoce automatizovaných zařízeních. Jsem přesvědčen, že jeho úspěšný příběh bude pokračovat. Náš průmysl prochází pravděpodobně nejdrastičtějšími změnami za posledních sto let konstrukce a výroby automobilů. Autonomní vozidla s novými typy pohonů jsou již uváděna do reality a budou se stávat stále více běžnými. Lidé však stále potřebují do svých vozidel nastupovat, vystupovat a při jízdě zůstat v bezpečí,“ řekl generální ředitel Karl Lambertz.

1 Písek pro test vozí z Mohavské pouště

Auta nejezdí jen v příjemných klimatických podmínkách. Je třeba, aby zámky bezchybně fungovaly i na náročných místech planety. Aby se auto spolehlivě zamklo a odemklo v silném mrazu nebo v džungli. Několikrát do roka proto do firmy přichází speciální zásilka – nejagresivnější písek z arizonské pouště.

„Každý zámek prochází prachovým testem, pro nějž si necháváme dovážet písek z Mohavské pouště z americké Arizony. Test spočívá v tom, že se zkoušený zámek umístí do speciálního zařízení, ve kterém ventilátory víří jasně dané množství prachu. Po celou dobu testu se zámek odemyká a zamyká a nesmí dojít k žádnému selhání,“ řekl mluvčí Kiekertu Luboš Kopecký.

2 Milisekundy zastaví katastrofu

Nejznámější patent firmy Kiekert, který dobyl celý svět, je centrální zamykání. Zaregistrovala ho v roce 1974 mateřská pobočka v Německu a od té doby ho používá doslova každý automobil. Dalším významným produktem je zámek Kiekert Inertia, který již zachránil tisíce životů.

Tento patent, který pracuje na bázi odstředivé síly, při havárii zamkne v řádech milisekund zámek bočních dveří vozu, a zabrání tak buď zborcení karoserie, nebo vypadnutí pasažérů.

3 Musí se otevřít i v -40 stupních Celsia

Kiekert je největším dodavatelem automobilových zámků na světě, jeho zamykací systémy nebo patentovaný design je v každém třetím voze na zeměkouli. Dodává je téměř všem evropským automobilkám, které své vozy distribuují od afrických subsaharských pouští až po polární kruh.

Aby v Kiekertu zajistili bezchybnou funkci svých zámků, testují je ve velmi náročných prostředích, která simulují v laboratorních klimakomorách. Zámek se musí stotisíckrát odemknout a zamknout při teplotách mezi –40 a +80 stupni Celsia a nesmí se u něj projevit jediný defekt.

4 Sedmtisíckrát jinak

Pro více než šedesát automobilek vyrábí přeloučská firma tisíce kombinací zámků. Proč tolik? Každý model vozu má pro každé dveře svoji variantu zámku. K tomu ještě existují verze s dětskou pojistkou či bez ní nebo například s dvojitým zamykáním zvyšujícím bezpečnost při vniknutí do vozu rozbitým okénkem.

Svá specifika mají navíc zámky určené do zemí, kde řidič sedí na pravé straně vozu – i to musí český výrobce zámků zohlednit. Když se prokombinují všechny možnosti a znásobí počtem variant vozů a automobilek, vyrábí Kiekert ve výsledku závratných 7 000 variant zámků.

5 V komoře maximálně zaševelí listí

Když se testuje hlučnost zámků, maximální přípustný zvuk je pouhých dvacet decibelů. I tichý šepot, ba i tikání hodinek jsou tedy příliš hlasitým a nežádoucím elementem. Hlasitost ve speciální akustické komoře, ve které se nové zámky testují, tedy nesmí být vyšší než šelest listí při slabém vánku.

A proč taková náročnost? Příjemný, přesně definovaný zvuk při zavření dveří automobilu je jedním z důležitých požadavků zákazníků při výběrových řízeních na zámky do nových modelů automobilů.