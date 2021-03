Retro, které přežilo. Kávoviny Pardubice vyrábějí meltu i po 125 letech

Historie pardubických Kávovin Pardubické Kávoviny začínaly v roce 1896. A například meltu vyrábějí dodnes. Psal se rok 1896, českým zemím vládl František Josef I., v Praze vyjela první elektrická tramvaj a v Pardubicích byla založena továrna na cikorku a obilnou kávu jako součást mezinárodního koncernu Franck. U založení továrny stáli Johann Heinrich Franck a Robert Franck. Sušenou čekanku, hlavní surovinu pro výrobu kávovin, zpočátku dováželi z Nizozemska a Belgie, ale Johann H. Franck brzy přenesl pěstování čekanky do Polabí. Přispěl tak k rozšíření zemědělství v Čechách o další obor, a to o sušařství. Franckovým sušárnám se brzy začalo dařit natolik, že mohly svou produkci dokonce začít exportovat do Chorvatska, Itálie, Rumunska a Švýcarska. V 60. letech po sloučení Kávovin Pardubice a Vitany Byšice, dvou národních podniků, se specializace na výrobu kávovin a předvařené rýže rozšířila o výrobní program pufovaných výrobků – tehdy to byly hlavně oblíbené rýžové a kukuřičné burizony. Brzy nato se začaly vyrábět prášky do pečiva a vanilinový cukr, v sortimentu přibyla také Vitakáva, kávovinová směs Melta, obilné kávy Žitovka a Sladovka a přísada Karo. V dalším desetiletí se začalo vyrábět instantní kakao, ovesné kaše a šuměnky. Kávoviny vyrábějí také pufovanou rýži, piškoty, sušenky, balí a distribuují kakao, rýži, luštěniny, celkem více než 100 produktů.