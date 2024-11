Nemůžu nechat hrad ve štychu, říká na čas opět kastelán Svojanova Miloš Dempír

Podle hesla „Nevstoupíš dvakrát do téže řeky“ se majitel zámku Poláky a letitý kastelán Svojanova neřídí. Miloš Dempír, který se v létě na vlastní žádost vzdal postu hradního pána kvůli záchraně památky v Polákách, se na Svojanov na čas vrací.

Jeho nástupkyně nečekaně z osobních důvodů rezignovala. „Nemůžu nechat hrad ve štychu,“ říká staronový kastelán Miloš Dempír.

Na konci června jste pomyslnou vládu nad středověkým hradem předal nové kastelánce Pavle Štusákové Martínkové. Kdy jste se dozvěděl, že rezignovala?

V půlce října jsem musel narychlo přebírat hrad. Byl jsem z toho hodně překvapen. Město mě oslovilo, že paní kastelánka končí a jestli bych šel na dobu, než najdou někoho nového, hrad zase opatrovat. (smích)

Asi nešlo říct ne, že?

Určitě by mi bylo líto, kdyby byl s hradem nějaký problém, takže jsem dlouho neváhal a i v rámci nadstandardně dobrých vztahů jsem slíbil, že dokud někoho nenajdou, tak funkci na zimní období vezmu.

Plně jste se však už zabydlel v Polákách, kde dáváte dohromady čtvrtým rokem zámek, který jste v létě zpřístupnil veřejnosti. Není to komplikace?

Samozřejmě jsem měl jiné plány, ale tím, že začíná být zima, mám v Polákách mnohem méně agendy, takže se to dá na tu chvíli skloubit. Pracovní čas budu trávit na Svojanově a volný čas v Polákách.

Hrad se za vašeho působení stal jednou z nejnavštěvovanějších památek na východě Čech. Existuje možnost, že se do výběrového řízení přihlásíte?

Vidím se už jinde a pořád si za svým rozhodnutím stojím, že je to tak správné. Nechtěl bych se stát vyhořelým kastelánem, který by na Svojanově zůstával jenom z nějaké podstaty věci a neměl mu co dát. Rád na hrad kdykoliv zavítám, pokud tam budu vítaný, to rozhodně ano, ale hlavní poslání mám teď jiné.

Dělat kastelána na hradě, který je ve vlastnictví města, asi není jednoduchá věc. Výběrové řízení je vypsáno na ředitele příspěvkové organizace.

Pro nikoho ten začátek nebude na Svojanově jednoduchý. Ani napodruhé nepředpokládám, že přijde člověk, který kastelána už dělal. Hrad funguje jako taková firma. Člověk musí být svým způsobem manažer. Nestačí se jen starat o památku, musíte hrad vést ekonomicky a administrativně. Rozpočet hradu je kolem osmi milionů. Odpovídáte za to, že rozpočet bude vyrovnaný. Člověk musí hospodařit tak, aby byl schopný ufinancovat jak provozní výdaje, tak personální výdaje. Navíc na hradě pracuje sedm stálých zaměstnanců plus pětadvacet brigádníků během sezony.

Velkou část rozpočtu plní ze vstupného návštěvníci, ze kterého je hrad i opravován. Jak to vypadá s gotickou zahradou, kterou jste odstartoval a pravděpodobně ji budete i finalizovat?

V listopadu by mělo být hotovo. Krásně se začíná vylupovat. Jsem na druhou stranu rád, že budu u jejího dokončení. Zahrady tohoto typu se u nás nevyskytují, takže návštěvníci se mají příští rok na co těšit. Akce na příští rok jsou připravené.

A pak?

Pak už to bude zase na někom jiném. Rozhodně jsem připravený být svému nástupci, když to bude potřeba, k ruce. Pořád Svojanov vnímám jakoby svůj domov, kde jsem nechal velkou část života.