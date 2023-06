Lom Zárubka získal povolení k těžbě, výtky sousední obce nikdo nebral vážně

Všichni naříkají, že lomů je málo, protože obce se těžbu snaží všemožně blokovat bez ohledu na to, že bez kamene se stavět nedá.

Když se ale Prosetín na Chrudimsku s další těžbou smířil a dal si pár podmínek, aby lidé v sousedství lomu mohli žít, úřady i vlastník Zárubky řekli, že obci nemohou pomoci. Výhrady mají i sousední Vrbatův Kostelec a Leštinka.

Nejde o žádné přestřelené, nákladné požadavky. Prosetín chce, aby dopravci nejezdili v obci rychle, aby měli náklad zakrytý plachtami. Přeje si bezpečný přechod silnice pro děti u školy a žádá, aby maximum kamene vozila Skanska po železnici, když zde funguje vlečka. Ve všech případech ale slyší: Nejde to.

Starosta Prosetína Michal Vychroň říká, že obec žádá jen to, aby všichni dodržovali zákony. „To nám bude stačit. Ať tady kamiony jezdí předepsanou rychlostí, ať plachtují vozy,“ vyjmenovává základní požadavky starosta Prosetína Michal Vychroň.

Rychlá jízda nákladních aut? Ať si to

obec vyřeší sama

Petr Řezáč s rodinou bydlí v místní části Klínek, která je od lomu vzdušnou čarou vzdálená 500 metrů. Osadou s pár domy se vine nově rekonstruovaná úzká silnice a značka s třicítkou. Jenže tu projíždějící náklaďáky na tachometru rozhodně nemají. Chodník zde není. „Máme dvě děti, které chodí do Prosetína do školy. Máme o ně strach. Podle mě by takovými úzkými silnicemi těžká auta vůbec neměla projíždět,“ říká Petr Řezáč.

Firma Skanska jako provozovatel lomu tvrdí, že to není věc, kterou by uměla vyřešit. „Chování dopravců mimo areál lomu přímo ovlivnit nemůžeme. S obcemi jednáme o různých řešeních, ale například s povolením zařízení na kontrolu rychlosti je problém ze strany státních orgánů,“ uvedl Ondřej Šuch, vedoucí vnějších vztahů společnosti Skanska.

Obec si teoreticky může zařídit úsekové měření. Ale to nebude hned a nebude to ani jednoduché.

Nejde jen o rychlost. Nekonečným příběhem je chybějící přechod pro chodce u školy. Když ho chtěla obec postavit, policie byla kvůli složité křižovatce ochotna schválit pouze nákladnou variantu s autobusovými zastávkami vedle školy, která by navíc přepůlila park.

„Je to nesmysl, musel by se stavět nový most a vyšlo by to na 20 milionů. Iniciativně proto zbouráme příští rok dům ve vlastnictví obce, který křižovatku zpřehlední. Když se budou posuzovat další dopravní studie, tak snad vyjde nějaká lepší varianta,“ doufá starosta Prosetína.

Nepomohl ani báňský úřad. Studii, která posoudí dopravní napojení na lom Zárubka, si vyžádal zpracovat až ve 2. a 3. kvartále roku 2024. Pomoc nepřišla ani od krajského úřadu. „Místo toho, aby kraj reagoval na naše připomínky, navrhl u výjezdu z lomu osadit webkameru, na kterou budeme mít odkaz,“ řekl Vychroň.

Místní nesou těžce i fakt, že i když k lomu vede vlečka, po železnici se vozí ani ne třetina kamene. Přitom většinu akcí, na které se kámen vozí, platí stát. Teoreticky by stát a kraj mohly říct – vozte kámen po železnici. Uleví to lidem a ochrání to silnice. Ale ani to prý nejde.

„Do zadávací dokumentace tuto podmínku zanést nelze. Tím by zadavatel de facto řekl, že jediný možný lom pro realizaci je Zárubka, která patří soukromé společnosti, což z hlediska hospodářské soutěže není možné,“ uvedla z týmu komunikace Ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.

„Zvýhodnit lom s vlečkou by snadno mohlo být napadeno jako diskriminační a za splnění dalších podmínek, například zneužívání takového případného požadavku ke zvýšení ceny dodávaného materiálu, za nehospodárné,“ sdělil mluvčí Pardubického kraje Dominik Barták.

V porovnání s loňskem do lomu jezdí aut méně, odstřely skončily na sklonku roku, neboť jeho provozovateli vypršelo povolení k těžbě. Krajský úřad Pardubického kraje však dal v procesu EIA těžbě zelenou na dalších deset let s maximálním možným objemem těžby rubaniny 280 tisíc tun ročně. V minulých letech to bylo 300 až 450 tisíc tun ročně.

Poslední razítko od báňského úřadu potřebné k povolení těžby Skanska získala před pár dny. Firma obcím alespoň slibuje, že jakmile bude mít pravomocné povolení k těžbě, zahájí kroky k vylepšení technologie v lomu. „Investici na významné snížení hlučnosti zpracování, která spočívá v několika verzích zakrytování a modernizace technologie, máme připravenu,“ dodal Šuch.