Česká Třebová nechala u krematoria pokácet stromy. Pohroma, zlobí se lidé

Lidé obcházejí kolem, fotí si pařezy a hromady vyřezaných křovin a někteří dokonce překonávají natažené červenobílé pásky, aby se na výsledek práce dřevorubců podívali zblízka.

Tři starší ženy, které se opírají o trekové hole, se střídavě dívají do parku a samy na sebe. „Je to hnus, je to naprostý hnus,“ zlobí se jedna z nich. „Kdyby nechali alespoň túje před obřadní síní, bylo to tam takové pietní. Teď tam není nic,“ zlobí se.

„Třicet let jsme prosili o skácení jabloně u silnice na Svitavy. Dělala nepořádek, ale neustále nám tvrdili, že je strom dobrý, skáceli ho až loni. A tady jim kácet stromy nevadí? Je to příšerné, jak to tu vypadá,“ řekla Libuše Hájková z České Třebové.

Na jednom stromu je připevněna petice s červeným nápisem Nekácet. Podepsal ji i českotřebovský radní Milan Mikolecký, petičníci píší o zděšení a nezodpovědnosti a žádají okamžité přerušení prací a jména zodpovědných osob.

Kritikům vadí, že město předem obyvatele jasně neinformovalo, nelíbí se jim rozsah kácení a kritizují, že město nemá v rozpočtu peníze na pokračování akce.

Třetinu stromů doporučili skácet odborníci, tvrdí město

Česká Třebová získala pozemky pod parkem teprve v roce 2019. Nyní nechala pokácet 37 ze 106 stromů s tím, že to doporučili odborníci.

„Máme nový městský prostor, který je volně přístupný. Aby se nikomu nic nestalo, tak stromy, které byly proschlé v korunách, vícekmenné, duté, napadené houbami, se musely ošetřit, respektive pokácet,“ uvedl místostarosta České Třebové Josef Kopecký.

Radní před zákrokem v parku ale veřejnost včas nevarovali. „Mrzí nás, že jsme o začátku prací neinformovali před jejich spuštěním,“ napsal k tomu mediální asistent města Jiří Holý s tím, že firma neměla daný přesný termín. Dodal, že v minulosti ale o plánech s parkem město informovalo.

Radní zatím nevědí, jak přesně budou postupovat s obnovou parku. Město musí do tří let zajistit náhradní výsadbu 51 stromů, kdy to ale bude, neuměl místostarosta Kopecký říct. Na jaře celý park projde terénními úpravami, další etapy obnovy parku podle něj závisí na zastupitelstvu.

„Nevykáceli jsme všechno. Stále tam zůstává sedm desítek vzrostlých stromů, většinou listnáče, až se to na jaře ozelení, bude to vypadat úplně jinak než nyní,“ uvedl Kopecký.