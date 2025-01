Rodinná firma je závazek k předchozím generacím, říká výrobce bazénové chemie

Dnešní majitel firmy Proxim s.r.o. Jan Kroupa měl ale jasno. Vyhrané peníze vložil do firmy, kterou tehdy zakládal jeho otec. „Bylo to potřeba na vklad do eseróčka, otec měl tehdy podíl 33 procent. Takže jsem dění ve firmě sledoval vlastně od samého začátku,“ vzpomíná Kroupa.

Jeho otec Jan Kroupa starší se později stal jediným majitelem. V začátcích firma z Rybitví nedaleko Pardubic dodávala především běžné chemikálie do drogerií. Zlom přišel v roce 2000, kdy se více zaměřila na bazénovou chemii. „Impuls přišel od maminky, která coby učitelka učila češtinu německé manažery místních firem. Stavěli si domy s bazény, ale nemohli sehnat potřebné výrobky, aby se o ně mohli starat,“ přidává Jan Kroupa další rodinnou stopu ve firmě Proxim.

Bazénová chemie se postupně stala hlavním artiklem a dnes patří Proxim mezi největší české firmy v tomto oboru. „Asi to byla trochu náhoda, ale trefili jsme dobu. Trh s bazénovou chemií zažil od té doby obrovský boom. Tehdy měl bazén málokdo, ale po roce 2000 jich začalo rychle přibývat,“ říká Jan Kroupa.

Jeho firma dodává jak přípravky pro zahradní bazény u rodinných domů, tak pro veřejné plavecké bazény. „A také pro lázeňské bazény, například na Slovensko do Piešťan,“ podotýká Jan Kroupa. Kromě Slovenska vyváží také do Německa, Švýcarska, Rakouska, Francie, Nizozemska a dalších zemí. Podobně jako většinu dalších oborů ovlivnil i trh s bazénovou chemií konflikt na Ukrajině. „Na Ukrajinu dodáváme dál, máme tam jednoho odběratele. Toho jsme měli i v Rusku, to samozřejmě s válkou skončilo. Ale nebylo to pro firmu nijak zásadní,“ dodává.

Firma má v současnosti tři desítky zaměstnanců a v roce 2024 zaznamenala rekordní obrat ve výši 135 milionů korun. „Odhad zisku je okolo 12,5 milionu,“ doplňuje Jan Kroupa.

Firmu převzal po svém otci, který zemřel před šesti lety. Pracuje v ní i jeho manželka nebo švagr. „Rodinná firma má řadu výhod. Dobře to působí na naše obchodní partnery, pochvalují si to i zaměstnanci, pro které je to určitě přívětivější prostředí než někde ve velké fabrice. Ale je to zároveň i závazek, navázat na práci předchozí generace,“ přemýšlí Jan Kroupa.

Rodinnému podnikání přizpůsobil i své vzdělání. „Otec byl chemik, pracoval ve výzkumném ústavu, takže jsem chtěl naopak vystudovat ekonomii, abych měl nějaký pojem o penězích a řízení firmy. Jenže na ekonomce se tehdy nedostávaly koleje, tak jsem se přihlásil i na VŠCHT. V prvním ročníku jsem ještě absolvoval obě školy, ale pak vyhrála chemie. A rozhodně nelituju,“ vzpomíná.

Padesát tisíc ze stíracího losu už se mu ale vrátilo. „Asi i několikrát,“ uzavírá s úsměvem.