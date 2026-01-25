Svitavští záchranáři mají nové zázemí poblíž obchvatu, dočkají se i hasiči

Stavba dvoupodlažní budovy se sedmi temperovanými garážovými stáními pro zásahová vozidla je vyjma pardubického ředitelství největším výjezdovým stanovištěm v kraji.
Nová základna na kraji města za 77 milionů korun nejenže zlepší poskytování a dostupnost přednemocniční péče mimo Svitavy, ale bude plnit i důležitou roli v zázemí Zdravotnické záchranné služby ve východní části Pardubického kraje.
Do Svitav přitečou další stamiliony. Na stanoviště záchranky i hasičů
„Při jednáních s krajem jsme si po těžkých jednáních obhájili sedm garážových míst. Svitavy jsou pro nás centrem dopravní obslužnosti. Proto zde kromě aut v ostrém provozu budeme mít záložní vozidla, která budou v případě nějakého výpadku poskytnuta na jiná výjezdová stanoviště na Svitavsku a Orlickoústecku,“ vysvětlil Igor Paar, ředitel Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje.
Od února budou v nové základně připraveny k výjezdu 24 hodin denně tři posádky záchranářů se dvěma velkými sanitkami a jedním osobním autem v systému rendez-vous pro lékaře.
„V části objektu, který je stavebně částečně odkloněn, vznikl také přednáškový sál, kde budou probíhat pravidelná školení našich zaměstnanců z okresu Svitavy a Ústí nad Orlicí,“ dodal Paar k novým prostorám, kde výjezdové posádky naleznou kompletní zázemí v podobě odpočinkového pokoje i osmi pokojů pro lékaře a záchranáře.
Stěhování i kvůli novému pavilonu
Stávající záchranka se k obchvatu nepřesunula jen kvůli blízké dálnici, ale hlavně kvůli výstavbě nového pavilonu svitavské nemocnice v místech, kde je nyní stávající, relativně moderní základna. „Za normálních okolností bychom nejspíš k tomuto kroku nepřistoupili. V areálu Svitavské nemocnice chystáme stavbu nového lůžkového pavilonu, kde bychom do dvou měsíců mohli mít vybraného zhotovitele. V žádném jiném místě, než kde dnes stojí záchranka, nelze pavilon postavit,“ řekl k nutnosti přesunu hejtman Martin Netolický.
A novou záchrankou investice u obchvatu neskončí. Do zhruba čtyř let má ve stejné lokalitě vyrůst moderní areál nové hasičské zbrojnice. Stávající základna hasičů, která je nedaleko rybníka Rosnička, totiž nesplňuje důležitou podmínku dojezdové vzdálenosti k chystanému dálničnímu tunelu Dětřichov.
„Zatím není stoprocentně pokryté financování stavby, čekáme na změnu územního plánu města Svitavy. Pak budeme pokračovat v projektové dokumentaci. Potřebujeme, aby stanice stála do roku 2030, kdy má být dokončena dálnice,“ řekl generální ředitel HZS Pardubického kraje Aleš Černohorský.