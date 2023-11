Jízdné za hotové na východě Čech podraží, ceny lístků stoupnou o 8,5 procenta

Vyplývá to ze změn ceníku tarifu IREDO (Integrovaná regionální doprava Královéhradeckého a Pardubického kraje), který v pondělí schválili radní Pardubického kraje. O týden dříve jej potvrdili i jejich kolegové v Hradeckém kraji. Cílem obou samospráv je nejenom kompenzovat nárůst nákladů a inflaci, ale zároveň motivovat cestující, aby si pořídili kartu IREDO. Chtějí tak zabránit zpožďování spojů.

Změny v dopravě od 10. prosince změna cen papírových jednotlivých jízdenek hrazených v hotovosti a bankovní kartou (průměrná změna + 8,5 %) zavedeny roční relační jízdenky (včetně zlevněných), jejich cena je trojnásobek 90denní jízdenky změna ceny síťové jízdenky pro jednotlivce – navýšení ze 160 na 200 Kč změna ceny síťové jízdenky pro 5 osob – navýšení z 350 na 500 Kč jízdné pro psy nově čtvrtinové místo polovičního Zdroj: Pardubický kraj

„Změny v tarifu IREDO jsou první po dvou letech, kdy dramaticky narůstaly náklady vlastně všude, a to samozřejmě včetně nafty, personálních nákladů, ale také oprav a dalších služeb. Průměrné navýšení cen je o 8,5 procenta. Pro ilustraci je to v základním tarifu o dvě koruny. Dotýká se jen plateb v hotovosti nebo běžnou platební kartou,“ uvedl náměstek hejtmana Pardubického kraje Michal Kortyš (ODS), který je zodpovědný za dopravu.

Už v minulosti se snažily oba kraje zvýhodnit cestující, kteří si pořídili kartu IREDO. Mimo jiné i proto, že platba za každou cestu, ať už v hotovosti či platební kartou, zpomaluje odbavení cestujících. Podle informací Pardubického kraje nyní 80 procent tržeb tvoří platby v hotovosti.

Studenti a žáci kupují v drtivé většině hotově týdenní jízdenky, což hlavně v pondělí činí problémy při odbavování.

„Když se k tomu přidá často mizerná dostupnost mobilního signálu při platbě standardní kartou, tak opět dochází ke zpoždění spojů, a tím i nárůstu nervozity jak u cestujících, tak i u řidičů. Každá sekunda navíc při odbavení v ranní špičce hraje roli,“ uvedl Kortyš.

Zpožďování autobusových spojů kritizují nejen cestující, ale i krajští zastupitelé.

„Dostávají se ke mně stesky starostů a ředitelů škol, že to jednou za týden přijede pozdě, když si děti kupují týdenní jízdenky u řidiče. Odbavení těch dvaceti dětí, které tam stojí, trvá minuty. Zpoždění se nabaluje, musí se to řešit, takto to dál nejde,“ řekl před časem krajský zastupitel a senátor Petr Fiala (3PK)

Kupovat jízdné bude možné přes e-shop

I proto je rozevření nůžek mezi cenou jízdného při platbě v hotovosti a při platbě kartou IREDO jen jedním z kroků, jak odbavování urychlit. Pardubický kraj společně s Královéhradeckým krajem a společnosti IREDO chystá na rok 2024 další opatření. Kortyš uvedl, že dopravci přejdou na off-line platbu spolu s úpravou odbavovacího zařízení. Zároveň chtějí kraje výrazně omezit platby v hotovosti a nákupy týdenek u řidiče.

„Připravujeme aplikaci pro tyto nákupy, ale již teď jde využít náš e-shop. Nejrychlejší odbavení v tuto chvíli umožňuje naše karta IREDO, což je vlastně elektronická peněženka, kde si sám cestující určí pro něho nejvýhodnější tarif,“ uvedl Kortyš.

Změny v ceníku IREDO nejsou překvapením. Pardubický kraj oznámil letos v březnu, že se pokusí přimět cestující, aby si už nekupovali jízdné přímo v autobusech, a nezdržovali tím řidiče.