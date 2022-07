U Svitav na hlavním tahu na Brno začíná velká uzavírka, řidiči si zajedou

Hlavní tah silnice I/43 se uzavírá pod obávaným železničním mostem za Svitavami.

„V jeho sousedství začne stavební firma stavět úplně nový silniční most, který bude součástí obchvatu Svitav. Hlavní tah musí být kvůli stavebním pracím odkloněn,“ řekl Kamil Pavliš, starosta Hradce nad Svitavou, kde na obchvat čekají dlouhé roky stejně jako sousední Svitavy.

Obcí totiž projíždějí kamiony, které se nevejdou pod starý železniční most. Nyní bude veškerá doprava z mezinárodního tahu E461 svedena do obce, a to včetně kamionů. Aby se velké intenzity dopravy co nejvíc rozmělnily, dopravní inženýři přišli s nápadem rozdělit objízdné trasy v obci na dva proudy.

Změna to nebude pro řidiče nákladních aut nad 3,5 tuny, kteří trasu od křižovatky U Zavadilky přes Hradec nad Svitavou využívali kvůli nízkému podjezdu i dosud. Hůř na tom budou řidiči osobáků. Od Brna je stejně jako řidiče kamionů čeká cesta do Hradce, na křižovatce u obecního úřadu však nebudou moct odbočit doprava na Svitavy, ale čeká je pět kilometrů dlouhá zajížďka přes Vendolí, odkud najedou na silnici I/34 od Poličky, po které se vrátí do Svitav.

„Pokud tedy v období od 15. července do konce listopadu pojedete osobním automobilem například do Březové nad Svitavou nebo dál směrem na Brno, budete muset ze Svitav vyrazit směrem na Poličku, za Svitavami odbočit na Vendolí, dále projet přes Vendolí do Hradce nad Svitavou a u Zavadilky se napojit na silnici I/43,“ popsala opačný směr objízdné trasy pro osobní auta mluvčí města Svitavy Kateřina Kotasová.

Uzavírka silnice I/43 s objízdnými trasami potrvá do konce listopadu.

Objízdná trasa bude ve špičkách velkou zkouškou pro tři kruhové křižovatky ve Svitavách, které jsou i za normálních okolností dost přetížené.

„Půjde o největší omezení, které s výstavbou obchvatu souvisí. Takto velká objížďka na tak dlouhou dobu by už nikde jinde být neměla i díky budovaným provizorním bypassům u budoucích okružních křižovatek se silnicemi I/34 a I/35,“ řekl místostarosta Svitav Pavel Čížek.

Nejvíc uzavírku pocítí ti, co denně dojíždějí za prací do Svitav.

„Jenom do práce mě tahle výborná objížďka bude stát o tisíc korun navíc, a to nepočítám další jízdy mimo dojíždění do práce. Čtyři a půl měsíce, to je 4 500 korun navíc jen za dojíždění do práce. Kdo mi to zaplatí?“ zlobí se řidič Josef Urban.

Starosta Hradce čeká, že v pátek mu kvůli dopravním problémům v obci začne zvonit jeden telefon za druhým. „Nechci vidět křižovatku u obecního úřadu. Navíc přednost v jízdě se na křižovatce u obecního úřadu během dopravního omezení nijak nezmění, takže hlavně od Zavadilky, odkud se povalí všechna auta včetně kamionů, čekám velké problémy,“ obává se velkých kolon starosta Hradce.

Kamiony měly jezdit na Mohelnici

Přitom původní plány hovořily o tom, že objížďka pro kamionovou dopravu povede mezi Brnem a Svitavami obousměrně po dálnici D35 na Mohelnici, jenže ministerstvo dopravy a Ředitelství silnic a dálnic byly proti.

Stavba obchvatu Stavba obchvatu Svitav začala v dubnu letošního roku. Práce odstartovaly budováním provizorních komunikací, na které bude sveden provoz pod dobu výstavby okružních křižovatek na silnici I/35, I/34. Po dokončení nového silničního mostu v Hradci nad Svitavou stavbaři svedou dopravu na provizorní komunikaci, kterou v těchto dnech dokončují v sousedství stávajícího tahu I/43 od Zavadilky. V tu chvíli pak mohou pracovat na napojení silnice na nový most, po kterém obchvat povede. Téměř deset kilometrů dlouhá přeložka má být hotova do konce příštího roku. Stavbu za 787 milionů provádí sdružení firem Eurovia CS a M-Silnice.

„Nepustili nás s objízdnou trasou na dálnici, protože je problém rozlišit, kdo má platit a kdo je na ní kvůli objížďce, a měl by tak jet bez mýta,“ vysvětlil vedoucí odboru dopravy krajského úřadu v Pardubicích Ladislav Umbraun.

Už teď mnozí řidiči na sociálních sítích kvůli zacpaným cestám přemýšlejí nad „alternativními“ trasami v obci.

Před jejich využíváním však starosta Hradce nad Svitavou varuje. Na všechny bude kromě dopravní obsluhy vjezd zakázán.

„Máme od policie přislíbeno, že po dobu objížďky budou mít v Hradci nad Svitavou zvýšený dohled. Pokuty prý budou v takové výši, aby si řidič, který poruší zákaz, pro příště rozmyslel, zda zaplatí pokutu, nebo dá raději kvůli cestě po objízdné trase o dva litry benzinu navíc,“ dodal Pavliš. Doplnil, že pokud stavbařům půjde všechno podle plánu, most by mohl být hotový dřív než na konci listopadu.