Autistům v Pardubicích pomáhá speciální „stan“, je teprve druhým v republice

Vypadá jako obří nafouknutý spací pytel nebo možná netypický stan, v němž se zabydlí maminka s dětským autistou. Aby měla terapie v této hyperbarické komoře účinek, musí v ní strávit s dýchací maskou nebo kyslíkovými brýlemi minimálně hodinu.

Prvních sedm dětí s tímto postižením se do přípravných lekcí na vstup do hyperbarické komory už zapojilo. Mezi nimi i dvanáctiletý syn Gabriely Hůlové.

„Aby byl více s námi,“ tak jednoduše shrnuje očekávání, které má od účinků nové hyperbarické komory matka dvanáctiletého autisty. Její syn trpí těžkou formou tohoto onemocnění. Vědecké studie ukazují, že oxygenoterapie pomáhá autistům zklidnit se, snížit sklony k sebepoškozování. „On trpí velkou agresivitou a záchvaty a my bychom si moc přáli, aby se toto jeho chování ponížilo a on byl spokojenější,“ říká Hůlová.

Se synem nyní absolvuje přípravu, tedy nácvik na vstup. Pro autisty je důležité, aby znali prostředí, kam budou docházet, aby věděli, co je čeká. A že se uvnitř nebude odehrávat nic nepříjemného.

„Bude sedět u maminky nebo tatínka na klíně a tam bude sledovat na tabletu či telefonu pohádky. Musí také vědět, že počáteční zvuk nafukovaného vzduchu ustane, jakmile se komora nafoukne,“ popisuje terapeut Rodinného integračního centra Martin Bezdíček.

Klient inhaluje stoprocentní kyslík

V uzavřené improvizované místnosti pak klient inhaluje prakticky stoprocentní kyslík. „V komoře je na lidské tělo vyvinutý tlak 30 kilopascalů a společně s dýchaným inhalovaným kyslíkem dochází k mnohonásobně lepšímu okysličení krve, je výborně prokrvený mozek, zkrátka celé lidské tělo,“ vysvětluje Bezdíček.

Pobyt v hyperbarické komoře je dlouhodobá terapie, po dvaceti vstupech by se měly dostavovat výsledky. „Určitě by se měla zlepšit socializace dítěte, že zvládne být v kolektivu, bude více komunikativní. Lépe by mu měla začít pracovat střeva, protože tyto děti mají problémy s vylučováním. Důležité je také jeho celkové zklidnění a dobrý spánek,“ říká Bezdíček.

Jednorázová hodinová terapie vyjde na 650 korun, devadesátiminutová na 975 korun. Permanentka na 10 vstupů stojí pět tisíc korun, resp. 7 500 korun. „Ve spolupráci s našimi sociálními pracovníky mohou rodiny požádat nadace a nadační fondy o příspěvek, aby na financování nemusely být samy. Vidíme, že na to tyto organizace slyší a pomáhají,“ řekla ředitelka centra Hana Janiková.

Hyperbarickou komoru mohlo centrum pořídit díky výtěžku z charitativního koncertu hudebního souboru Hradišťan, který se uskutečnil 6. prosince.