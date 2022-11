Pardubice chtějí získat hřiště na Slovanech a změnit ho k lepšímu

Většina lidí z Pardubic zřejmě ani netuší, že jen kousek za Dašickou ulicí stojí fotbalový stadion s dalšími sportovišti. Areál na Slovanech je dokonale ukryt v zástavbě a vlastně k němu vede jenom jedna, navíc dost komplikovaná cesta mezi rodinnými domy.

Přitom se dá říct, že areál zažil slavné chvíle. Otevřen byl 2. května 1959 a dělily se o něj tělovýchovné jednoty Slovan a TMS Pardubice. Později 3. prosince 1963 tehdejší vedení města rozhodlo o pokračování svépomocné dostavby stadionu v rámci akce „Z“. Dokončen tak byl zelený pažit hrací plochy, atletická dráha a oplocení. Po roce 1990 byl pak stadion znovu upraven a doplněn o nafukovací tenisovou halu.

A v květnu 1994 si na hřišti dokonce zahrála pražská Slavia, která přijela oslavit výročí klubu Slovan Pardubice. Jenže doba velkých fotbalových zápasů je dávno pryč a nyní areál spíše chátrá. Z tribunek zbyla jen travou a nálety porostlá torza, ani okolí zatím fungujícího hřiště není vábné. Plocha je volně přístupná.

„Je to ostuda, se kterou musíme co nejdříve něco udělat,“ uvedl starosta třetího obvodu Vítězslav Štěpánek.

Ten má dokonce v šuplíku už dvě varianty toho, jak by se trochu zapomenutý kout Pardubic mohl změnit. Ta první mluví o tom, že by hřiště na fotbal zmizelo a nahradil by ho parčík doplněn o menší sportoviště.

„Byla by to parková úprava plochy doplněná o objekt půjčovny, hygienického zařízení a občerstvení. Byla by tam také hřiště na lakros, minigolf, petanque, dále stoly na ping-pong a workout. V plánu jsou i stoly s hracími plochami na šachy a podobné stolní hry. Tenisové kurty by zůstaly zachovány,“ popsal návrh starosta s tím, že před západním vstupem do areálu by v obou případech vzniklo parkoviště s 19 místy pro osobní automobily.

„U jižního vstupu by se rozšířilo parkoviště u bytového domu zhruba o 20 míst,“ dodal Štěpánek.

Druhá, více sportovní varianta, počítá s úpravou plochy se zachováním fotbalového hřiště. Částečně by také zůstala plocha pro trénink doplněná o hřiště na lakros a plochou pro lukostřelce. Tenisové kurty by opět zůstaly.

„Klíčové je, že územní plán na daném místě počítá se sportovní náplní, takže tam musí zůstat,“ uvedl Štěpánek, který je na opravě areálu domluven i s ostatními kolegy na malé radnici.

Jedním z nich je poslanec a zároveň zastupitel města za ANO Martin Kolovratník.

„Mně osobně by se líbila více ta parková úprava, ale v tomto případě bych dal prostor lidem z okolí, aby se k problému vyjádřili. Myslím, že to je ideální věc, do které by lidé měli vstoupit,“ uvedl politik, který bydlí hned vedle hřiště na jeho západní straně.

Zajímavé je, že na druhé straně zase bydlí nově zvolený zastupitel za Žijeme Pardubice a bývalý skvělý hokejista Otakar Janecký.

„Můj děda to hřiště stavěl, mám k němu osobní vztah,“ uvedl Kolovratník, který už v roce 2015 byl proti tomu, aby se na místě hřiště stavěly bytové domy.

Proti likvidaci sportovního areálu uprostřed města se tehdy postavila i petice a někteří zastupitelé včetně právě Kolovratníka. „Sám nevím, jak bych zdůvodnil sousedům, že jsem byl pro jeho zrušení,“ řekl před sedmi roky Kolovratník.

Město se nejprve musí dostat k pozemkům

Tehdy se radnice snahám developera ubránila, ovšem bez problémů nebude obnova areálu ani nyní. Potíž je v tom, že pozemky pod stadionem patří soukromé firmě.

A tak do celé věci bude muset vstoupit magistrát. „Zatím to vypadá tak, že by se velká radnice domlouvala s firmou vlastnící pozemky na Slovanech na jejich výměně. Firma má zájem o parcelu nedaleko průmyslové Starzone. Jsem v tomto případě optimista a myslím si, že ke směně dojde. Podle mého odhadu by se celá věc mohla do konce příštího roku stihnout vypořádat,“ dodal Kolovratník s tím, že by město na transakci nemuselo nic doplácet.

„Handlovalo se tam s pozemky dlouhodobě, protože investoři si mysleli, že se překreslí územní plán a bude se tam stavět. Jenže to se v budoucích 20 letech určitě nestane, a tak musíme vymyslet co s tím. Za mne je ideální tam udělat důstojné zázemí pro mládežnický fotbal, které v celém třetím městském obvodě chybí. Momentální stav je tristní a musíme na obvodě i na velké radnici napnout síly, abychom co nejdříve s územím něco provedli,“ uvedl radní města Pardubice za Společně pro Pardubice František Brendl.