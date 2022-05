Hrad Rychmburk vstupuje do nové sezony, láká na mučírnu i byt pana správce

Přivézt skleněné vitríny, nainstalovat popisky k novým exponátům a utřít prach. Tak to tento týden vypadalo na hradě Rychmburk, kde správa hradu před zahájením letošní sezony doslova do poslední minuty ladila poslední detaily.

„Bylo to náročné. Začali jsme v únoru, ale jsme připraveni. Vůbec nedokážu odhadnout, kolik nám přijde v prvních dnech lidí. Při loňské pilotní sezoně k nám zavítalo kolem 13 tisíc návštěvníků. Kolem devíti tisíc bylo platících, zbytek přišel na různé akce včetně slavností,“ řekl před dnešním otevřením hradu jeho kastelán Petr Tejkl.

Zatímco loni výstavní panely se základními fakty o historii hradu nikoho příliš oslnit nemohly, letos návštěvníci budou dozajista mnohem spokojenější.

Ačkoli z původního vybavení hradu se do dnešních dnů nedochovalo vůbec nic, výrazně rozšířenou expozici doplnily archeologické nálezy a dobové předměty z okolních muzeí. Některé dokreslují historii rychmburského panství, pod které spadalo 72 vesnic, čtyři pivovary a lihovary, jiné zase místní faunu.

Expozici zdobí i výr z místních lesů

„Například tenhle výr je z lesů obepínajících hrad. Bohužel loni vlétl do drátů vysokého napětí, pod kterým ho našli místní myslivci. Po domluvě s obcí jsme si ho nechali. Je to jeden z našich největších exponátů,“ představila vycpanou sovu Klára Habartová, ředitelka Regionálního muzea v Chrudimi, které památku spravuje. K vidění jsou například i tři koule, kterými husité v první polovině 15. století údajně hrad ostřelovali.

Navodit dokonalou atmosféru, která je obvyklá pro mnohem zavedenější památky, se správě hradu povedlo v druhém patře, kde se doslova holé místnosti proměnily v zařízené pokoje správce panství z první poloviny 20. století. K vytvoření dokonalé iluze přispěly podlahy s imitací dobových parket z vinylu i masivní dřevěný stůl pana správce, který bez bližších detailů čekal na své využití v depozitářích regionálního muzea.

„Přestože v posledních 300 letech před znárodněním na hradě nikdo nebydlel, a to ani šlechtičtí majitelé, ani správa panství, nabídli jsme návštěvníkům pohled, jak mohla vypadat taková domácnost správce panství na začátku 20. století. Byt obsahuje ložnici, dětský pokojíček, pokoj služky, pracovnu, salon a jídelnu s dobovou atmosférou. Sestavili jsme je z předmětů z depozitářů našeho a okolních muzeí, něco jsme dostali darem, něco koupili po bazarech. Snažili jsme se, aby to vypadalo, že obyvatelé bytu právě odešli na procházku a za chvíli se vrátí,“ představila ředitelka muzea vkusně zařízené pokoje, které doplňují dobové závěsy i takové detaily jako jsou otočné keramické vypínače.

Do dávného středověku, kdy se věřilo, že dobrovolné přiznání podezřelého není to pravé, vtáhne návštěvníky expozice útrpného práva v hradním gotickém sklepení. Ovšem není to nic pro slabé povahy. Kromě žaláře, ze kterého není úniku, je pro nejodvážnější určeno posezení na španělské židli, k vidění je klec pro poběhlice, ukázky trestů pro nepoctivé sedláky i výkony trestů, při nichž kati používali kleště, sekeru či katovský meč.

„Čím jde návštěvník hlouběji do sklepení, tím je útrpné právo děsivější. Doprovodné zvuky raději neplánujeme. Navíc by to nešlo dohromady se zabezpečovacím zařízením, které máme s kamerami po celém hradu,“ dodává Habartová.

Prohlídky bez průvodce díky kamerám

I díky novému zabezpečovacímu zařízení mohou být všechny expozice přístupné bez průvodce.

„Je to u nás ten nejlepší model. Bude záležet na návštěvních, zda si projdou expozici útrpného práva nebo je bude zajímat jen expozice o historii hradu či budou chtít vystoupat na hradní věž,“ dodala ředitelka. Novinkou je na Rychmburku i bylinková zahrada.

Od začátku července si návštěvníci budou moci prohlédnout také dlouhodobou výstavu Na kolech radosti, která představí rozsáhlou soukromou sbírku historické audiovizuální techniky, dětských kočárků, panenek a hraček z přelomu 19. a 20. století.

Pardubický kraj pro první sezonu na Rychmburku uvolnil ze svého rozpočtu tři miliony korun. Pro letošní rok šlo do nových expozic milionů pět.

„Na příští rok plánujeme potřebnou opravu mostu k hradu spojenou s instalováním nového schodiště do zahrady pod mostem, kde se konají různé veřejné akce a je sem jen velmi úzký vstup hradem. Doufáme také, že se nám podaří zprovoznit gotickou expozici, které bude vévodit oltář z kostela sv. Kateřiny v Chrudimi. Ten ještě prochází dokončením renovace a nebude možné ho vrátit do kostela kvůli klimatickým podmínkám. Takže tady návštěvníci uvidí i každý další rok něco nového,“ uvedl náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek.