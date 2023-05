Hrad Kunětická hora otevírá hradní palác, láká i na bohatý program přes léto

Když památkáři přesně před dvěma lety po téměř půlstoletí zpřístupnili západní část hradu Kunětická hora opravenou podle původního Jurkovičova návrhu přestavby hradu zahájené před 100 lety, i zatvrzelí laici přestali středověký hrad z poloviny 14. století označovat jako zříceninu. Nyní je přeměna definitivní.

Po Jurkovičově paláci se o víkendu otevírá další část středověkého hradu. Poprvé v novodobých dějinách má veřejnost možnost vstoupit do severního křídla paláce, ve kterém přibyla dřevěná konstrukce, po které se návštěvníci dostanou do úrovně druhého patra. Odtud se za pěkného počasí otevírají jedinečné výhledy na Krkonoše i celé Polabí.

„Součástí prohlídky bude dále například sklepení s archeologickými nálezy, reprezentační rytířský sál, zbrojnice, inovovaná expozice parforsních honů a výstup na věž. Prohlídka bude také zahrnovat interiéry hradu vybudovaného pány z Pernštejna na přelomu 15. a 16. století,“ sdělila Lucie Bidlasová z územního pracoviště Národního památkového ústavu (NPÚ).

Akce na Kunětické hoře 26. 5. Koncert Jana Kalouska 28. 5. Hudební live show Abba World Revival 1. – 9. 6. Noc na Karlštejně – muzikál na Kunětické hoře 17. 6. Divadelní představení Jak je důležité býti (s) Filipem 18. 6. Brouk Pytlík – pohádka pro děti 29. 6. – 8. 7. Pekařova žena – muzikálová komedie 16. 7. Král na hradě, návštěva Vladislava Jagellonského po 526 letech 21. – 22. 7. Hudební festival Hrady CZ pod Kunětickou horou 26. 8. Hradozámecká noc 16. 9. Vinobraní pod hradem Kunětická hora

První volné prohlídky bez průvodce začaly v sobotu dopoledne.

Zájemci o historii hradu z poloviny 14. století si výklad mimo individuálně objednané skupiny mohou poslechnout v přízemí paláce vždy v každou celou hodinu.

Jinak každý může na zcela novém okruhu strávit libovolné množství času a díky novému ozvučení si vychutnávat třeba řev chlouby hradu – gigantického létajícího draka.

„Například u parforsních honů jsou slyšet jezdci a štěkot psů, ve zbrojnici řinčení zbraní a kovářská dílna. Expozici věnovanou pernštejnskému rybničnímu systému doplní šplouchání vody a hlasy vodního ptactva, rytířský sál ožije hodováním panstva,“ uvedl kastelán hradu Miloš Jiroušek.

Návštěvníci si u výstavy fotografií mohou také připomenout, v jak neutěšeném stavu byl hrad ještě na sklonku 80. let. Na omítkách jsou k vidění i zajímavá historická sgrafita z doby Pernštejnů nalezená při obnově historických omítek jižního křídla paláce.

Ve spodní části někdejšího královského sálu je nově instalované také pódium, které je připravené na pořádání různých kulturních akcí.

Opravy stály 83 milionů korun

Úprav za 83 milionů by se Kunětická hora nedočkala bez dotačního projektu v rámci Integrované územní investice Hradecko-pardubické aglomerace IROP–ITI.

„Těší mne, že jsme v krátkém čase dokončili na Kunětické hoře již druhou významnou obnovu z evropských peněz. V roce 2021 jsme zpřístupnili Jurkovičův palác, nyní byl obnoven hradní palác včetně kaple a také zázemí pro kulturní akce v podhradí. To vše symbolicky v roce, kdy si Kunětická hora připomíná 100 let od zahájení rekonstrukce hradu Muzejním spolkem podle projektu Dušana Jurkoviče, 30 let od obnovení návštěvnického provozu a 20 let od vzniku Národního památkového ústavu,“ uvedla generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková.

Mezi lety 2021 až 2023 stavbaři upravovali povrchy palácového nádvoří, restaurovali kamenické prvky, došlo i na novou elektroinstalaci a bezpečnostní osvětlení.

V rámci projektu byl opraven také přírodní amfiteátr v podhradí, využívaný zejména pro divadelní představení Východočeského divadla nebo koncerty.

Už v neděli 28. května bude moci kvality pódia vyzkoušet desetičlenný soubor profesionálních muzikantů Abba World Revival, který na Kunětické hoře nabídne takřka originální provedení repertoáru světoznámé skupiny Abba.