Hlinsko čeká na muzeum hraček, tisíce jich je stále uložených v krabicích

Hlinsko na Chrudimsku ukrývá před očima návštěvníků velký poklad. V depozitáři městského muzea se totiž nachází precizně zadokumentovaný komplex čítající na šest tisíc historických i novodobých dřevěných hraček ze sbírek velkého sběratele Františka Kyncla. Odborníci o ní mluví dokonce jako o největší ucelené expozici dřevěných hraček konce devatenáctého a dvacátého století v Česku.

V kolekci jsou také stovky hraček od rodu Bukáčkových z Krouny na Hlinecku či soubory českých hraček z Nové Paky a Podkrušnohoří. Sbírka obsahuje také tovární hračky vyráběné v malých i velkých sériích i originály od výtvarníků a designérů hraček.

Hračky měly být původně velkým návštěvnickým tahákem Hlinska ve speciální expozici ve Společenském domě, kde sídlí loutkové divadlo. Po volbách v roce 2014 však nové vedení města vidělo priority jinde, a tak šla sbírka k ledu. Přitom František Kyncl hledal na sklonku života instituci, která by mu zaručila, že sbírka bude v dobrých rukou.

Městské muzeum se snaží sbírku poodhalovat alespoň v rámci jednotlivých výstav. Komplexně však hračky, které František Kyncl sbíral soustavně 50 let, nebyly k vidění nikdy.

„Pana Kyncla vždycky těšilo, že hračky budou mít své muzeum. Na novou expozici, která měla být ve Společenském domě v sousedství památkové rezervace Betlém, už byla hotová studie. Pak do toho přišly volby a už se to neuskutečnilo. Hračky jsou skoro deset let uloženy v krabicích, což je obrovská škoda, protože sbírka je naprosto ojedinělá,“ řekla bývalá starostka Hlinska Magda Křivanová.

„Pořád jsem přesvědčená, že by se měla alespoň zpracovat vize, co s hračkami dál, aby se skutečně dle mého zpracovala smysluplná expozice, která by se čas od času obměňovala,“ dodala s tím, že město tehdy nákup konzultovalo s odborníky se specializací na hračky. „Všichni nám řekli, že jde o unikátní sbírku svým rozsahem i záběrem.“

Podle starosty Hlinska Miroslava Krčila hračky u ledu nejsou a město pro ně má již plán. Dojde na něj však nejdříve za tři roky.

Současné priority jsou podle města jiné

„Prioritně musíme v této době směřovat investice, které povedou ke snižování energetické náročnosti provozu města. Máme stále co zlepšovat, co se týče komunikací i chodníků. Tohle jsou priority. Neříkám, že o využití souboru hraček nepřemýšlíme, ale teď musíme řešit věci, které jsou aktuální. Nějakou představu máme a já věřím, že se nám to během tří čtyř let podaří dotáhnout do konce. Určitě s tou sbírkou chceme pracovat, ale zatím bych to nechal bez komentáře,“ řekl současný starosta Miroslav Krčil.

Z jiných vyjádření starosty vyplývá, že by nová výstavní expozice mohla vzniknout například v bývalém barokním zámečku ve zhruba sedm kilometrů vzdálené místní části Chlum. Opuštěný objekt dnes slouží dobrovolným hasičům. „Příští rok bychom chtěli věnovat projektové přípravě. Z objektu chceme vytvořit víceúčelové zařízení,“ uvedl pro ČTK.

Než padne definitivní slovo, musejí se malí i velcí návštěvníci spoléhat na příležitostné výstavy. Jedna taková s názvem Hračka – Cesta do dětství, která představí část českých hraček, bude zpřístupněna tento víkend od 26. listopadu do 26. února v sále městského muzea.