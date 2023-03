V Ústí nad Orlicí má jediná pobočka pošty zůstat ta provizorní v hotelu

V Ústí nad Orlicí by po zrušení tří poboček žádná hlavní pošta s adekvátním zázemím v provozu nezůstala.

Sídlo hlavní pošty se totiž v roce 2018 přesunulo z budovy bývalého Telecomu do provizorních prostor v budově hotelu UNO v ulici T. G. Masaryka.

Podle tiskové zprávy města z ledna 2018 měla být pobočka Ústí nad Orlicí 01 v nájemních prostorách umístěna po dobu dvou let, než se najde trvalé řešení. To se však ani po pěti letech nenašlo a lidé dál chodí platit složenky a vyzvedávat balíky do hotelu.

Rušené pobočky v Ústí nad Orlicí Sokolská 138, Kerhartice, 56204, Ústí nad Orlicí Třebovská 140, Hylváty, 56203, Ústí nad Orlicí Polská 1308, 56206, Ústí nad Orlicí V provozu má zůstat: T. G. Masaryka 897,

562 01 Ústí nad Orlicí

„Od té doby nám pošta neustále přislibuje řešení situace návratem hlavní pobočky do centra města. Nabízeli jsme poště několik možností spolupráce. Pro poštu byly připraveny minimálně dva objekty investorů, se kterými město spolupracuje. Jedna nabídka od soukromého vlastníka je stále ve hře, ale ze strany pošty žádná adekvátní reakce doposud nepřišla,“ vyjádřil se trpce starosta Ústí nad Orlicí Petr Hájek, který se informaci o rušení tří poboček dozvěděl ráno z datové schránky.

Město nabízelo státnímu podniku pomocnou ruku několikrát. Ve hře podle Hájka byla i varianta rekonstrukce budovy, kterou vlastní pošta a je v centru města. „Město v součinnosti s tímto záměrem bylo ochotno připravit technickou infrastrukturu i dostatečně kapacitní parkoviště. Od toho záměru však pošta ustoupila a v této otázce z její strany nepadlo žádné rozhodnutí,“ dodal.

Jediná fungující pošta v provizorních podmínkách je pro něj neakceptovatelná. V okolí jen nejen nedostatek parkovacích míst, ale do administrativní části hotelu není zajištěn ani dostatečně kvalitní bezbariérový přístup.

„Měli jsme garance, že dočasnost se bude řešit. Místo toho je pět let pryč a bude otázkou, jak rychlý bude tento těžkopádný podnik v rozhodování teď. Zda to pro něj bude impuls či nikoliv chtít ve městě hlavní poštu natolik důstojnou a velikostně kapacitní včetně zázemí proto klienta, parkovacích ploch i bezbariérovosti,“ řekl starosta, který nesouhlasí s rušením pobočky na sídlišti Štěpnice v Polské ulici ani v Kerharticích.

„Vnímám řízení pošty velice negativně. Výsledkem je současný stav bez informací, které takto strategickému kroku měly předcházet,“ řekl starosta Ústí nad Orlicí, který nechce nechat dopis zaslaný vedením České pošty stejně jako řada jiných starostů v republice bez odezvy.