Investor v Dolní Moravě narazil, úřady jsou přísnější

Když chtěl před devíti lety developer Jiří Rulíšek postavit nad Dolní Moravou tři nové sjezdovky s vleky vedoucími až na horu Slamník, úřady mu vyšly maximálně vstříc. Ministerstvo životního prostředí i přes dílčí výhrady inspekce dospělo k závěru, že záměr společnosti Sněžník nemá významný vliv na přírodu.

Velkorysý projekt nemusel projít přísným procesem posuzování vlivu na životní prostředí neboli EIA. Jedinému stěžovateli udělali úředníci zlomyslnost, zveřejnili jeho kritický dopis s podtrženou pravopisnou chybou.

Teď investoři na Dolní Moravě zažívají docela jiný příběh.

Po kritice obrovského stavebního boomu v původně nedotčené přírodě úřady obrátily. Před rokem ministerstvo životního prostředí zrušilo rozhodnutí pardubického krajského úřadu, podle něhož chystaná stavba apartmánového hotelu s 324 lůžky v lokalitě Nad Slonem nic zhoršit v území už nemůže.

Teď kvůli četným připomínkám úřadů musí společnost Sněžník nechat přepracovat žádost o stavbu lanovky. Ani výstavba 760 metrů dlouhé sjezdovky F nebude snadná. Byť jde svým způsobem jen o rozšíření stávající sáňkařské dráhy. Ministerstvo životního prostředí totiž udělalo to, k čemu v roce 2013 nevidělo důvod. Rozhodlo, že stavba projde kompletním procesem EIA. Vyplývá to z oznámení zveřejněného v pátek v informačním systému EIA.

„V dokumentaci bude vyhodnocen vliv posuzovaného záměru s ohledem na kumulativní vliv s dosud realizovanými i plánovanými záměry v území skiareálu Dolní Morava,“ uvedlo v rozhodnutí ministerstvo životního prostředí. Inspekce životního prostředí se důsledků stavby sjezdovky dokonce obává tak, že doporučuje, aby se zvážila i nulová varianta.

Padly by více než čtyři hektary lesa

Tedy že žádná sjezdovka nevznikne. Kvůli nové lanovce a sjezdovce by padly více než čtyři hektary lesa. Les nad Dolní Moravou v minulosti utrpěl velké rány v důsledku stavebnímu boomu, kůrovce i vichřic.

Získat povolení bude společnosti Sněžník trvat déle, než čekala. „Bude to znamenat zdržení přibližně šest až devět měsíců, jak bývá obvyklé. K projektu kabinové lanovky opět zapracujeme připomínky dle požadavků,“ uvedl obchodní ředitel firmy Sněžník Martin Palán.

Starosta Dolní Moravy Richard Novák si myslí, že sjezdovka na Slamník zasáhla do krajiny nesrovnatelně víc, než by to bylo v případě nové sjezdovky či kabinové lanovky: „V roce 2012 tu ještě nic moc nebylo, nyní vnímají úřady i veřejnost kumulaci zásahů, k nimž zde došlo, ochrana přírody je nyní obezřetnější.“

Ministerstvo životního prostředí nyní požaduje, aby každý nový záměr v Dolní Moravě byl posuzován ne jako jedna stavba s mírným vlivem na životní prostředí, ale jako součást všech akcí. To je přesně to, co chce Svaz ochránců přírody Šumperk, podle něhož úřady nechávaly investora stavět v Dolní Moravě salámovou metodou. „Tváří se, že to je jen jeden záměr, že nesouvisí s ostatními investicemi, ale to není pravda,“ uvedl před časem předseda Českého svazu ochránců přírody Šumperk Slavomír Bušina.

Nová sjezdovka má zvýšit komfort a bezpečnost pro méně zdatné lyžaře. Lanovka má usnadnit lidem přístup do areálu. Dosavadní čtyřsedačkovou v lokalitě U Slona nahradí lanovka kabinová. Měla by mít o něco větší kapacitu a hlavně přepraví zájemce až k chatě Slaměnka, kde začíná visutá lávka. Propojí se tam s lanovkou Sněžník.

„Byli bychom rádi, aby valná většina návštěvníků začínala v této části a neprojížděla celou obcí, nemusela by vyjíždět k lanovce Sněžník,“ uvedl manažer Horského resortu Dolní Morava Tomáš Drápal.