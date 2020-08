Pardubice versus podnikatel Holeček. Další díl seriálu sporů je o plotu

Vila Miloše Holečka, která stojí u parku Na Špici, začíná aspirovat na zařazení mezi největší turistické taháky Pardubic. Celorepublikově známý případ na černo postaveného sídla totiž píše další a další bizarní kapitoly.

Ani změnou územního plánu, kterou provedli v roce 2014 pardubičtí zastupitelé a tím vlastně dům zachránili před demolicí, totiž neskončil dlouholetý boj úřadů s Milošem Holečkem.

Ten si dlouhodobě stěžuje na hluk ze hřiště, které v parku vyrostlo, a nyní se snaží zarazit i tamní Sportovní park. Město mu na oplátku hrozí zbouráním plotu, který prý stojí na jeho parcele.

„Provádělo se nové digitální zaměřování pozemků a výsledek ukázal, že betonový plot kolem vily pana Holečka sahá hned na dva městské pozemky,“ uvedl šéf kanceláře primátora Radim Jelínek s tím, že úřad vyzval majitele k nápravě už v zimě. „Nic mi nepřišlo, takže nemůžu na to ani reagovat, i kdybych chtěl,“ uvedl však Miloš Holeček pro Českou televizi.

Podle Jelínka to však není možné, protože radnice vše zasílala úřední cestou. „Bohužel je to další dílek do nekončícího seriálu problémů s panem Holečkem,“ doplnil Jelínek.

Pravda je, že obě strany si nic nedarují. Nově přišel Miloš Holeček s tím, že by bylo dobré zrušit Sportovní park, který se koná v těsné blízkosti jeho sídla. Pro tento účel si založil i spolek, který by se měl zabývat ochranou biokoridoru Čičák, jak se říká jezírku uprostřed parku.

„Ano, tyto námitky pana Holečka přišly na radnici. Týkají se Sportovního parku. Celou věc řeší náměstek primátora Jakub Rychtecký, který na to má 30 dní,“ uvedl Jelínek.

Měřil hluk ve sportovním parku

Že se panu Holečkovi sportování dětí za jeho domem moc nelíbí, dokázal i tím, že si v neděli měřil hluk ve sportovním parku. „Pan Holeček tady chodil, ale k žádnému incidentu nedošlo,“ uvedla mluvčí akce Alexandra Tušlová.

Na sportoviště v parku si Holeček stěžuje dlouhodobě. Často do parku kvůli tomu volal i strážníky.

„Za poslední dva roky jsme přijali 18 oznámení od jednoho oznamovatele týkajících se hluku vycházejícího z parku Na Špici. Z toho pouze jednou bylo zjištěno, že se týkalo užívání hřiště po ukončení provozní doby. V ostatních případech bylo hřiště používané v souladu s provozním řádem, většinou vadily vulgární výrazy, které sportovci používali,“ řekla v létě 2017 mluvčí strážníků Lucie Klementová.

Jeden z incidentů v roce 2016 dokonce skončil napadením Holečka, kdy zřejmě podnapilí mladíci praštili majitele vily skateboardem do hlavy a utekli. Majitel domu se pak sportovcům odvděčil tak, že k hřišti na basketbal přistavil míchačku, dal do ní kamení a cihly a nechal ji hodiny puštěnou. „Vždyť to má být park, kam si maminky s dětmi mají přijít odpočinout a užít si klidu,“ hájil své počínání Holeček.

Dá se očekávat, že nový spor ohledně plotu se nějakou dobu potáhne. Nedá se však očekávat, že by Holeček musel nakonec stavbu odstranit. „Zákon sice umožňuje finanční postihy a v krajním případě i odstranění stavby, ale sám si nepamatuju příklad, kdyby byla stavba skutečně odstraněna,“ uvedl ostatně pardubický zastupitel za Pardubáky a architekt Milan Košař.

Navíc město nemůže na Miloše Holečka tlačit úplně na sílu, protože od něj také něco potřebuje. „Majitel vily vlastní pozemky, které jsou potřeba pro výstavbu obchvatu města,“ uvedl Radim Jelínek.

Ostatně Miloši Holečkovi před časem ustoupilo vedení prvního obvodu třeba kvůli trampolíně, která měla stát asi 80 metrů od vily. Jáma o velikosti dvakrát tři metry byla už připravena, ale nakonec se nic nestavělo.

„Doslova mě rozzuřilo, když jsem zjistil, že trampolína nebude. Důvodem prý je, že se to nelíbí panu Miloši Holečkovi, který bydlí kousek dál. Ze strachu, že by se to propíralo v médiích, proto odpovědní politici couvli. Pana Holečka vnímám jako oběť lží a slibů politiků, který však porušil zákon a v rozporu s ním stavěl vilu. A teď mu vadí dětský smích a povyk. A já zase jako pedagog chci, aby děti a mládež pohybové aktivity provozovaly,“ reagoval tehdy zastupitel obvodu Filip Sedlák.