Stále se najde ještě hodně lidí, kteří nevěří, že Petr Dědek na kraji Pardubic postaví největší hokejovou halu světa.

A mají k tomu rozumné důvody. Jistě nebude snadné sehnat na obří projekt potřebných 11 miliard korun. Za těžkou písemku lze označit i zisk všech potřebných razítek a povolení. I samotná stavba u Cihelny na bývalé skládce komunálního odpadu může přinést mnohá nepříjemná překvapení. Přesto se celý projekt sune stále vpřed.

Důkazem je to, že na místě budoucí arény už několik dní probíhají průzkumné vrty.

„Ty nám pomohou zjistit stav spodní vody a také geologické podloží pod plánovanou stavbou,“ uvedl mediální zástupce Petra Dědka Pavel Poulíček.

Ten přímo u vrtů také natočil video, které ukazuje postup prací. „Ve zhruba šestimetrové hloubce jsme našli tuto horninu. Je to slídovec a pro stavbaře to je dobrá zpráva,“ uvedl třeba Poulíček.

Podle zástupců developerské společnosti D+D Real, která má projekt nové multifunkční arény na starosti, se bude u dokončovaného severovýchodního obchvatu města vrtat zhruba dva týdny.

„Průzkumy jsme v minulosti už prováděli. Aktuální vrty až do hloubky deseti metrů prověří a doplní informace o místních geologických podmínkách, stavu hladiny spodní vody, její kvalitě a vydatnosti,“ řekl ředitel výstavby Jiří Deml a dodal, že po dokončení průzkumu firma následně vrty z bezpečnostních důvodů zasypává.

Samotná výstavba velké a malé arény, parkovacího domu nebo hotelu bude moci začít až po zisku všech povolení. Podle hlasů z projektového týmu Multifunkční hokejové arény Pardubice je to právě jeden z úkonů, který nelze uspíšit. Pokud půjde vše dobře, mohlo by se naplno začít budovat tak příští rok.

„Aréna bude sloužit sportu, v první řadě hokeji. Bude místem pro kulturní akce, zábavu a kongresovou turistiku,“ řekl nedávno Dědek, který v ní chce začít hrát se svým Dynamem od sezony 2028/29.

S přípravou arény pomáhá i virtuální realita

Projekční tým má obrovskou výhodu v tom, že si celý budoucí komplex staveb může opakovaně procházet ve virtuální realitě. V sídle společnosti Virtuplex v Horních Počernicích u Prahy si inženýři mohou neustále ověřovat, zda jsou jejich kroky v pořádku.

„Šetří nám to peníze, byť se nejedná o levnou záležitost. Díky virtuální realitě jsme totiž schopni za pochodu opravovat chyby. Takto jsme třeba předělávali vstupní atrium do velké haly. Ve 3D realitě se ukázalo, že není dostatečné,“ uvedl šéf představenstva Dynama Ondřej Heřman, který se na projektu také podílí.

Celý tým myslí na nejmenší detaily. A to včetně koberců v budoucí šatně „A“ mužstva či barvy sedaček v malé aréně. Velký důraz se klade na počet a provoz stravovacích míst nebo záchodů. Vše bude podřízeno tomu, aby se nikde nedělaly dlouhé fronty a lidé měli maximální servis. Díky tomu budou schopni v hale také více utratit. „Vše máme promyšlené. Bereme si inspiraci z těch nejmodernějších arén v Evropě i v zámoří. Prošli jsme jich doopravdy hodně,“ doplnil Heřman.

Ani on ani Petr Dědek však zatím nechce zacházet do úplných detailů. Vše je podle nich ve vývoji a navíc jako soukromníci nemusí svou investici veřejně komentovat. „Rozhodně nejsme žádní blázni. Máme to spočítané. Věnujeme tomu velkou energii,“ shodují se oba dva.

Nicméně mezi ekonomickými odborníky panuje jistá skepse ohledně financování celého projektu. Patrné je, že bez vysokého úvěru to nepůjde. I přesto, že Petr Dědek patří mezi nejbohatší Čechy, 11 miliard doma pod polštářem určitě nemá. A právě sehnání rozumné půjčky bude klíčové.

11. června 2025

„Aby dostal úvěr v řádu miliard, musel by samozřejmě představit obchodní plán, který bude z hlediska bank bezpečný a ziskový, a musel by je přesvědčit, že peníze vrátí i s úroky. A úrokové sazby v eurozóně jsou sice stále nižší než v Česku, nicméně nůžky se budou ve zbytku roku i v příštím roce zavírat, už to není jako v roce 2022,“ uvedl pro Hospodářské noviny třeba hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Další mají obavy třeba z toho, jestli se aréna s kapacitou přes 22 tisíc diváků v Pardubicích jednou uživí. „V takové hale musí být velká akce, zápas či koncert nejméně každý třetí den, aby se uživila. Jinak je úžasné, že se do toho pan Dědek chce pustit, ale myslím, že Pardubice infrastrukturou, hotely a velikostí takovému záměru neodpovídají. Ale když na to máš, tak to zkus, řekl bych mu, a případně prodělej kalhoty,“ uvedl sportovní podnikatel Miroslav Černošek, majitel společností TK Plus a Česká sportovní.