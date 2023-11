Dědek ztrátu hokejového Dynama zaplatí, ale klub chce od města celý

Partnerství mezi městem Pardubice a miliardářem Petrem Dědkem trvá tři a půl roku. Za tu dobu jejich společné „dítě“ v podobě Dynama Pardubice pořádně vyrostlo. Z aspiranta na sestup se stalo dominantním českým klubem s ohromnou podporou diváků a velmi reálnou šancí na zisk historicky sedmého titulu.

„Hockeytown je zpět,“ říká Dědek, který do klubu přivedl celou plejádu velmi kvalitních hráčů a další se v brzké době očekávají. „Když jsem do klubu přišel, tak to byl vybrakovaný trabant, který sotva jel. Začali jsme budovat vše od nuly. A tím nemyslím jen kádr a trenérský štáb, ale také marketing a další věci. Navíc jsme si pořídili B tým, aby naši mladí hráči měli kde růst. Do toho jsme pořádali oslavy stého výročí klubu, to vše něco stojí,“ vypočítává Dědek důvody toho, proč klub během prvních tří sezon pod jeho vedením má kumulovanou ztrátu cca 77 milionů.

Podle jednoho z nejbohatších Čechů však tato částka není žádný zásadní problém. Nepříjemnost snad ano, ale nikoliv něco, co by Dynamo ohrožovalo.

„Rozčiluje mne, když v internetových diskusích čtu, že nás lidé přirovnávají ke Vsetínu, který před lety zkrachoval. Tak to ale není. Nechci snižovat význam ztráty, prodělávat desítky milionů nikdo nechce, ale pro běžný chod klubu to neznamená vůbec nic. Na výplaty máme, vše funguje normálně. Peníze klubu bezúročně půjčila moje firma,“ říká ve vyjádření pro iDNES.cz Dědek.

Ten je dokonce ochotný kumulovanou ztrátu zaplatit celou ze svého. Tedy jinými slovy nechtěl by nic od města, které stále vlastní 46 procent akcií Dynama. „Zaplatím to, to není problém, město to nemusí stát ani korunu. Budeme hledat společně řešení, první jednání už máme za sebou,“ přiznává Dědek.

Řešení není moc

Jako nejjednodušší se jeví, že by miliardář ztrátu smázl a na to konto se městu adekvátně snížil vlastnický podíl. „To je scénář, který by se panu Dědkovi líbil asi nejvíce. Znamenalo by to kapitalizaci dluhu. To však nechceme my, nemá to podporu v zastupitelstvu,“ uvedl primátor Pardubic Jan Nadrchal z hnutí ANO.

Současně přiznává, že podle něj by bylo nejlepší, aby radnice z klubu úplně odešla. Aby si nechala třeba jen jednu akcii, která by podle Dědka zajistila městu blokaci případného prodeje extraligové licence nebo dokonce zrušení klubu. „To vše lze právně ošetřit. Určitě město, i kdyby vlastnilo jen jednu akcii, bude mít tyto klíčové páky,“ slibuje Petr Dědek.

Zdá se, že obě strany teď budou u jednacího stolu hledat důstojnou cestu, po které město Pardubice z klubu odejde. Obě strany přitom mají v ruce docela silné karty. Dědek bude tlačit na radní tím, že v akcionářské smlouvě má napsáno, že při zásahu vyšší moci musí město pomoci se splácením ztráty. To se ostatně stalo hned po sezoně 2020/2021, která se kvůli covidu hrála bez diváků.

A tým právníků kolem majitele aktuálních lídrů extraligy má příklady dalších zásahů vyšší moci, které prý mohou za to, že jen za minulý ročník mělo Dynamo ztrátu vyšší než 53 milionů.

„Oni tvrdí, že za ztrátou byl covid, válka na Ukrajině a inflace. Ale s tím se dá těžko souhlasit, i vzhledem k tomu, že hokejový klub není stavební firmou,“ namítá primátor Nadrchal.

Přitom Dědek bude město potřebovat při svém plánu na stavbu nové víceúčelové arény nedaleko sídliště Cihelna. Takže ani on nemůže na politiky tlačit jen z pozice síly. Podle radního Františka Brendla však situace spěje ke kompromisu:

„Myslím, že by bylo ideální, kdyby nám pan Dědek doložil, kolik z těch 77 milionů dělá vyšší moc a kolik třeba nákupy velmi kvalitních a velmi drahých hráčů. Až budeme mít cifru na stole, tak se můžeme bavit co dál. Souhlasím s tím, že město má z klubu úplně odejít. Ale musí to být smysluplné. Staráme se o veřejné peníze a z nich jsme před příchodem pana Dědka klub zcela oddlužili.“

„Myslím si, že by bylo dobré, abychom tuhle situaci s městem vyřešili. Byl bych rád, aby v nové hale mělo Dynamo jen jednoho velkého akcionáře. Věřím, že s politiky najdeme společnou řeč a uděláme kroky, které pomůžou klubu v rozvoji,“ naznačuje optimismus Dědek, který má s městem podepsánu akcionářskou smlouvu na 15 let.

Majitel hokejového Dynama Petr Dědek loni v květnu představil svoji vizi ohledně výstavby nové haly pro 13 500 lidí. Projekt za tři až čtyři miliardy korun má vyrůst v Pardubicích v těsné blízkosti dostihového závodiště.

