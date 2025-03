Teprve teď půjde Dynamu o všechno. Chtěl bych na hokej i v dubnu, říká Martinec

Hokejisté Pardubic byli na prahu sezony považováni za jasného adepta na vítězství v základní části extraligy. Bookmakeři u Dynama vypsali nejnižší kurz na zisk Poháru Jaroslava Pouzara i samotného mistrovského titulu.

Nic z toho však po 52 kolech dlouhodobé části neplatí. Trofej pojmenovanou po skvělém střelci z Českých Budějovic si dala do vitríny Sparta Praha a ta je také podle sázkových kanceláří hlavním aspirantem na výhru v play off.

A takový scénář se logicky nelíbí majiteli Dynama Petru Dědkovi. Tristní výkony jeho mužstva z posledních týdnů ho natolik naštvaly, že hráčům udělil pokuty. Zatím tedy podmíněně.

„Šlo o vzájemný dialog hráčské kabiny a vedení klubu. Od něj vzešel podnět k diskusi kvůli špatným únorovým výkonům,“ uvedl mluvčí HC Dynamo Jan Mroviec.

S informací jako první přišel deník Sport. Podle něj hráčům hrozilo, že přijdou až o 40 procent platu, a to zpětně za leden a únor. Nakonec ale po úterní jasné výhře nad Karlovými Vary přišlo další jednání mezi hráči a manažery klubu a obě strany se dohodly na kompromisu.

Hokejisté dostali pokutu ve výši 30 procent gáže za únor, přičemž při splnění určitých sportovních cílů bude sankce prominuta. „Je to podmíněná pokuta, která se nebude započítávat, pokud dojde ke splnění určitých sportovních cílů. Jakých, to si necháme pro sebe, jde o interní záležitost klubu. Nicméně na srážkovou pokutu nemusí vůbec dojít,“ doplnil Jan Mroviec.

Pokuty se platit nemusí. Chce to ale titul

Zdá se tedy, že aspoň pro tuto chvíli se situace v klubu uklidnila a všichni se mohou soustředit na čtvrtfinále. To pro Pardubice začne na domácím ledě v úterý 18. března. Soupeřem bude tým, který musí teprve zvládnout předkolo play off.

A třeba legenda Dynama Vladimír Martinec doufá, že mužstvo nabídne v bojích o titul úplně jiné výkony než v únoru. „Už proti Varům Dynamo ukázalo tvář, jakou jsme čekali dříve. Vrátil se Lukáš Sedlák a celý mančaft najednou využil asi po třiceti zápasech dvě přesilovky. Věřme, že to nejhorší je za námi a bude to jen lepší,“ uvedl držitel 11 medailí z MS a dvou z olympiád. Další příval cenných kovů pak Martinec bral také jako trenér. Ostatně právě on Pardubice jako kouč dokázal dvakrát dovést k titulu.

„Jsem optimista. Poslední zápasy to Pardubicím jezdilo, srážely se a měly herní převahu. Jen nedávaly góly, to se stává. Titul je daleko, teď bude hlavní se dostat přes čtvrtfinále. Pak se uvidí, bude to velmi vyrovnané. Já bych ale zase chtěl přijít na hokej i na konci dubna. Abychom hráli a vyhráli,“ dodal Martinec.

Vedení klubu už začalo prodávat vstupenky na první dvě čtvrtfinále. Prodej bude rozdělen do dvou fází. „V té první budou moci vstupenky nakupovat permanentkáři a fanoušci, kteří přes svůj Dynamo ID účet zakoupili v průběhu základní části vstupenky alespoň na 3 domácí zápasy. Pokud se vstupenky v první fázi nevyprodají, bude následovat volný prodej,“ uvedl Mroviec, který dodal, že ve volném prodeji budou místa s nejlepším výhledem za 750 korun a stání pak za 300. Držitelé permanentek zaplatí méně.

„S ohledem na vysoký počet permanentkářů a fanoušků, kteří sice permanentku nemají, ale zápasy Dynama navštěvují pravidelně, může dojít k vyprodání všech vstupenek už během první prodejní fáze. První fáze prodeje, a tudíž i rezervace míst pro permanentkáře skončí v neděli 9. března v 15 hodin,“ dodal Mroviec.