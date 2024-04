Finále hokejové extraligy graduje, pardubické náměstí se ve středu opět zaplní

O víkendu se doposud poměrně klidné finále mezi Pardubicemi a Třincem vyhrotilo. Atmosféra ve Werk areně byla hodně napjatá. Své si užili fanoušci Pardubic, který jeli podpořit svůj klub až do Slezska.

„Hokej komentovat nebudu. Co ale budu komentovat jsou Třinec fans. To co dneska předvedli je totální ostuda. Vrchol všech excesů byla vhozena láhev na led, která trefila Roberta Kousala do hlavy,“ napsala na síť X po sobotním utkání fanynka Dynama Renata Jeníčková, která byla v Třinci na obou zápasech.

Podle dalších fanoušků do sektoru Pardubic létala i vajíčka nebo kelímky. Jeden z domácích diváků se pak snažil strhnout kotelníkům z Pardubic buben. Toho však zpacifikovali pořadatelé. „Je*at Dynamo,“ pak rezonovalo třineckou halou po sobotním vítězném duelu.

Po nedělním zápase číslo 4 bylo zase rušno na tiskové konferenci trenérů. Kouč Dynama Marek Zadina se ohradil proti výrokům experta České televize a bývalého extraligového hráče Milana Antoše, který jeho hráče obvinil z nefér hry vůči brankáři Třince. Podle Zadiny Antoš může za to, že komise rozhodčích zpřísnila během série výklad pravidel, tak aby hráči Pardubic nemohli „otravovat“ život v brankovišti Ondřeji Kacetlovi.

„No jo, manuál poslali a už je to vidět. Ostuda!“ křičeli fanoušci Pardubic v neděli na Pernštýnském náměstí, když viděli, jak jejich oblíbenci během první třetiny odcházeli jeden po druhém na trestnou lavici. Nicméně Třinec, který vyhrál čtyři tituly v řadě, neproměnil ani jednu přesilovku a Dynamo nakonec dokráčelo k výhře 6:2.

„Dynamo, Dynamo, Dynamo!“ skandovali lidé na zaplněném náměstí. „Ve středu jim dáme doma a v pátek tady slavíme titul,“ zaznívaly před radnicí odvážné tipy.

Právě ve středu totiž v enteria areně od 18 hodin série pokračuje. Zápas je beznadějně vyprodán. Fanoušci se budou před vstupem u jižní tribuny mačkat už několik hodin před otevřením haly. Důvod? Budou si chtít zajistit co nejlepší místa v kotli, který bude jistě praskat ve švech.

„Vždy se modlím, aby první otevřely dveře, u kterých stojím a aby se lidem přede mnou rychle načítaly vstupenky u turniketu. To vše může rozhodnout o tom, jak dobré místo budu nakonec mít,“ uvedl fanoušek Pardubic Martin Štěpánek, který je jeden ze stovek lidí, kteří vždy spěchají obsadit „svoje“ místo na tribuně pro stání.

Kdo vstupenku nesežene, může opět vyrazit na Pernštýnské náměstí, kde se bude promítat ve středu i v pátek, kdy se bude hrát šestý zápas od 17 hodin v Třinci. Pokud rozhodnutí nepadne, přijde na řadu ultimátní sedmý zápas, který by se hrál v neděli od 19 hodin v Pardubicích.