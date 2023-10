Miliardář Dědek finišuje s halou pro Dynamo, dnes se koná klíčové jednání

Jedno je jisté. Kdyby se o něco podobného pokusila radnice, téměř jistě by neuspěla.

Když Petr Dědek přišel v červnu na pardubické zastupitelstvo s tím, že do konce roku pořídí změnu územního plánu města, tak aby mohl stavět novou arénu, mnozí jen významně pozvedli obočí a ironicky se usmívali.

„Přijdou odvolání, přijdou námitky, přijdou žaloby. Netvařme se, že tady získáváme dva měsíce času. Pan Dědek to nemá stejně šanci stihnout,“ prohlásil třeba zastupitel za Piráty Vojtěch Jirsa.

Jeho slovům se nelze až tak moc divit. Radnice pořizuje nový územní plán už více než deset let a i změny toho stávajícího trvaly vždy poměrně dlouho. A najednou se zdá, že Dědek to se svými lidmi stihne za půl roku.

„Pracujeme na tom, zatím jde vše podle plánu,“ uvedl těsně před startem letošního ročníku extraligy Dědek a jeho slova potvrzují i lidé z radnice. „Momentálně proces běží, nic nenasvědčuje tomu, že by pan Dědek měl nějaké problémy. Uvidíme, jak to půjde dál,“ uvedl primátor Pardubic Jan Nadrchal z hnutí ANO.

Klíčové jednání přitom čeká Dědka dnes. Od 15 hodin se totiž bude ve Společenském sále pardubické radnice konat veřejné projednání zmíněné změny územního plánu.

A právě tato akce může Dědka výrazně přibrzdit a dokonce v krajním případě i zastavit. Například při projednání chystaného nového územního plánu města se objevilo tolik výtek ze stran veřejnosti, že radnice bude muset akci zopakovat. Na podobné hrátky však nemá Dědek čas. Politikům slíbil, že vše vyřídí do letošního 18. prosince.

A proč taky ostrý termín? Kdyby se Dědkova akce protáhla, mohla by začít ohrožovat přijetí nového územního plánu města. A to politici po už tak dlouhých průtazích nechtějí připustit.

„Pro mne je zásadní, aby pořízení změny územního plánu kvůli aréně, hotelu a dalším stavbám pana Dědka nezdrželo přijetí nového územního plánu města. Máme dohodu, že pokud to pan Dědek nestihne do konce roku, tak se jede dál podle stávajícího územního plánu a on pak bude muset počkat na změnu toho nového územního plánu,“ uvedl náměstek pardubického primátora René Živný.

Zjevné je, že radnice Dědkovi žádné problémy dělat nebude. To jasně plyne i z dokumentu, který je veřejně přístupný na webu města a nese název 22. Změna územního plánu města Pardubice. Podle lidí z magistrátu hala i další stavby mohou těsně vedle právě stavěného severovýchodního obchvatu města vyrůst.

„Změnou nejsou dotčeny žádné ‚nadmístní‘ záměry v oblasti dopravní a technické infrastruktury ani v oblasti ochrany přírody a krajiny včetně územního systému ekologické stability,“ stojí mimo jiné v dokumentu.

Aréna, hotel i byty. Dědek chce novou čtvrť

Takže pokud přijdou nepříjemné otázky, tak jedině ze strany majitelů okolních pozemků nebo čistě od lidí, kterým nová hala vadí. „Máme zkušenosti se změnami územního plánu. Víme, že to je krátký termín. Pokud se to nestihne, projekt nebude, Pardubice přijdou o výjimečnou investici. To se může stát. Územní plán je těžká písemka, ale věřím, že tam, kde je vůle, tam je i cesta,“ je však optimistický Dědek.

Ten mezi sídlištěm Cihelna a Starým Hradištěm nechce stavět zdaleka jen multifunkční arénu pro své Dynamo či pořádání koncertů, výstav a dalších akcí. Plány jsou mnohem pestřejší a právě kvůli jejich naplnění potřebuje změnit územní plán. Ten dnešní mu totiž umožňuje postavit na místě jen malý hotel, ale Dědek chce logicky veliký.

„Jde o investici za pět miliard. Stavět chceme multifunkční halu pro 13 až 15 tisíc fanoušků plus hotel pro 400 lidí. V plánu je také kongresový sál, malá hala a tělocvična, to je asi základní infrastruktura, kterou tam plánujeme. V druhé fázi počítáme i s bytovou výstavbou,“ řekl Dědek.

Podle něj od města nebude chtít na výstavbu haly a dalších věcí ani korunu. Politici prý získají pro své město novou moderní arénu a vlastně i novou čtvrť, a to bez starostí a výdajů.

„V naší investici je zahrnuta i dopravní infrastruktura. Ta bude napojena na vznikající severovýchodní obchvat Pardubic. Veškerou infrastrukturu vybudujeme za naše peníze, následně předáme městu. Naše investice nepočítá se spolufinancováním města. Bude synergií pro ztrátové letiště. Vznikne nová část města, na kterou budete v budoucnu pyšní,“ sliboval politikům miliardář Dědek na jednání zastupitelstva.

Ovšem někteří zastupitelé jsou ostražití a především ti opoziční z plánů radostí rozhodně nevýskají. Podle nich je hlavním problémem, co bude s městskou enteria arenou, až třeba za tři roky Dynamo přejde do nové haly.

„Koncerty a další akce by odešly do nové arény a ztráta té současné by se jistě výrazně zvýšila. Tuhle ztrátu přitom doplácí město. Chceme proto od vedení Pardubic vědět, kolik budeme platit navíc a jak to budeme řešit,“ řekl zastupitel za Piráty Dominik Bečka.

Od radních pak dostal odpovědi v tom smyslu, že vše bude dobré. Na nějaké hlubší analýzy a predikce však nedošlo. Přesto ze slov politiků je zjevné, že případný problém nebude s využitím kluziště v aréně, ale spíše s jeho hledištěm. To je přitom na české poměry hodně nadstandardní, protože pojme více než 10 tisíc lidí.

„Rozvojový fond má už připraveno několik scénářů, podle kterých by měla po odchodu Dynama fungovat městská hala. Chtěl bych zdůraznit, že veškerá mládež Dynama by v hale zůstala. Navíc je led v Pardubicích stále velice nedostatkové zboží. Vůbec nemáme strach, že bychom halu nedokázali využít,“ řekl radní a člen představenstva fondu Martin Charvát z ANO.