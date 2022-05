Staré mosty na Hitlerově dálnici chátrají, obce mají obavy o bezpečnost

Na konci dubna tomu bylo 80 let, co na tzv. exteritoriální dálnici, která měla propojovat Vratislav a Vídeň, utichly stroje a už se nikdy nerozeběhly. Dálnice rozestavěná mezi Městečkem Trnávkou a městysem Medlov na jižní Moravě byla v roce 1942 kvůli vojenským neúspěchům nacistického Německa u Stalingradu zastavena. Těleso dálnice se od té doby vine krajinou jako tichý svědek minulosti spolu s mosty, které stojí v krajině jako opuštěná mementa.

Příroda si dnes nedokončenou dálnicí, v lecčems připomínající biokoridor, bere zpět. Bujná vegetace prorůstá nejen tělesem komunikace. Kořeny vzrostlých stromů začínají na některých místech narušovat i více či méně dokončené mostní konstrukce, které stojí nad reálnými silnicemi, což začíná být problém. K vlastnictví mostů se nikdo nehlásí.

Město Jevíčko na Malé Hané je nejsevernějším místem, na kterém byly mohutné pískovcové mosty postaveny. Celkem jich v krajině na okraji městečka stojí šest.

Starosta Jevíčka Dušan Pávek stojí u nejzachovalejšího obloukového mostu. „Tohle je silnice na Smolnou, část mostu po levé straně stojí na pozemku města, druhá část je na pozemku České republiky a pod mostem vede krajská komunikace. K mostu jako celku se nikdo nehlásí. Na to, že byl postaven ve 40. letech, vypadá perfektně, ale je to jen zdání, konstrukce pracuje,“ říká starosta Jevíčka.

O kousek dál už město muselo situaci řešit. Jeden z menších mostů stejného tvaru, pod kterým dříve protékal Malonínský potok, před několika lety podélně pukl.

Město kvůli prasklině most zavezlo

„Proč? To nevíme, ale protože pod most lezly děti a v jednom období se tam zabydlel bezdomovec, tak aby to na někoho nespadlo, z každé strany jsme most zahrnuli hlínou, aby se pod něj nedalo vlézt,“ přibližuje Dušan Pávek strasti spojené s opuštěnou dálnicí.

Téměř třítisícové městečko tyto problémy sice finančně nijak extrémně nezatěžují, ale pokud by se dalších 20 let nikdo k větším mostům nehlásil, začnou své okolí ohrožovat.

Dálnice či silnice odlehlému regionu pomůže Město Jevíčko stavbu dálnice od začátku 90. let, tedy od chvíle, kdy se o ni po čtyřicetileté odmlce začalo znovu mluvit, od začátku podporuje. Když se pod opuštěnou dálnicí objevil pozemek k prodeji, radnice se ho snažila koupit za účelem snazší přípravy stavby dálnice nové. „S výstavbou dálnice souhlasíme. Chápeme ji jako pomoc regionu, který je zařazen mezi problémové, vylidňuje se a obecně má vyšší nezaměstnanost. V regionu jsou významné firmy, jako je společnost Czech Blades, Rehau, nebo PD-Refractories, které mají velké zásobovací potřeby, ovšem komunikace na to nejsou stavěné,“ řekl starosta Jevíčka Dušan Pávek.

Nebezpečný je i most, pod kterým vede silnice II. třídy k jevíčské léčebně a na Svitavy. Horní římsa mostu je rozdrolená, mostovku začínají narušovat mohutné kořeny stromů. A co nedokáže příroda, dokoná člověk.

„Asi před deseti lety nám začala nějaká skupinka most v polích, na kterém měl vést jeden z nájezdů, rozkrádat. Šlo jim o nedostatkové, perfektně opracované pískovcové bloky. Začala to řešit policie, ale pachatele nevypátrala, navíc to bylo odloženo, protože nikomu nebyla způsobena škoda. Není daný vlastník mostních konstrukcí,“ uvádí starosta Jevíčka.

Jak žít bezpečně v sousedství s opuštěnou dálnicí, řeší i sousední Velké Opatovice a další obce na trase.

Stát sice s využitím stávajícího tělesa pro výstavbu dálnice či střídavého třípruhu počítá, ovšem termíny výstavby sahají až za horizont 20 let.

„Využít stávající těleso Hitlerovy dálnice chceme, ale spíše polohově. To původní už je velmi prorostlé. Budeme ho muset velmi sanovat, spoustu materiálu odebrat a většinu mostů budeme muset zdemolovat,“ řekl MF DNES šéf Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.

Co se však do té doby bude dít s pozůstatky 80 let staré dálnice, resp. s jejich zabezpečením, je nejasné.

„Není to šťastné řešení, jsme si toho vědomi. Z hlediska majetkoprávní činnosti se tomu budeme věnovat při stavbě komunikace. Z hlediska dnešní právní úpravy by ochrana a zabezpečení mělo jít za vlastníkem, který by měl vymezit možnosti pohybu v prostoru tělesa dálnice a mostních staveb,“ řekl při nedávné debatě o budoucnosti silnice I/73 v Černé Hoře na Blanensku ředitel odboru strategie ministerstva dopravy Luděk Sosna.

Vedoucí úseku výstavby silnic ŘSD závodu Brno Tomáš Vyhlídal potvrzuje, že zabezpečení pozůstatků Hitlerovy dálnice je těžko řešitelnou věcí.

„Evidenci pozemků, které budeme muset jednoho dne vypořádat, si děláme. Ale je to spíše příprava, aby se nám majetkoprávní vypořádání nenatahovalo v čase a nezpůsobilo to konečný odklad budování dálnice. Aby investiční prostředky nebyly promarněné, opravdu se musíme dostat na územní rozhodnutí. Do té doby jde o hluché místo,“ uvedl zástupce ŘSD.