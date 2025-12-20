Když Fialova vláda letos v září přislíbila Vysokému Mýtu 600 milionů korun na stavbu severozápadního obchvatu Vysokého Mýta, na radnici div nebouchali šampaňské. „My jsme založením optimisté, vždy jsme věřili, že se prostředky na stavbu najdou. Byla jen otázka, kdy se najdou,“ řekl starosta Mýta František Jiraský.
Jenže po nástupu nové vlády, podle které je státní kasa prázdná, není jisté vůbec nic. Věc má dvě roviny. Za prvé jde o peníze. Podle ministra dopravy Ivana Bednárika bude rok 2027, kdy se má začít stavět i severní obchvat Vysokého Mýta, nejsložitější.
„Největší problém bude vykrytí rozpočtu na rok 2027. Některé stavby nám z letošního roku spadly do příštího roku, a tím pádem tam máme časový posun,“ řekl Bednárik.
Druhá je v diplomatické rovině. Nový šéf resortu Ivan Bednárik udělal vůči svému předchůdci vstřícné gesto a bývalého ministra zval tento týden na pódia všech dálničních otevíraček. „Za tenhle dárek taky může pan poslanec Kupka, a proto bych ho rád přizval k mikrofonu, protože je to taky jeho zásluha,“ řekl ve čtvrtek na úvod slavnostního otevření dálnice u Svitav.
Zatímco bývalému ministrovi dopravy Martinu Kupkovi (ODS) věnoval hejtman Martin Netolický ve své děkovné řeči skoro minutu a půl, novému ministrovi po své pravici veřejně vzkázal, že doufá, že nová vláda nepřehodnotí příspěvek pro připravovaný obchvat, s nímž Státní fond dopravní infrastruktury počítá.
„Budeme se asi často vídat“
„Pane ministře dovolte, my se taky asi budeme poměrně často vídat, protože je těch problémů celá řada. Já pevně věřím, že vláda nepřehodnotí příspěvek 600 milionů pro Pardubický kraj a že je tam ponechá, byť situace státního fondu není úplně nejjednodušší, protože aby všechny tyto stavby měly funkci takovou, jakou mají mít, tak prostě musí být kompletní i s navazujícími přivaděči,“ řekl hejtman.
Jenže později se ukázalo, že nový ministr dopravy o slibu 600 milionů pro obchvat Vysokého Mýta, který dala kraji předchozí vláda, neví.
„Nevím, já jsem nikomu nic neslíbil. Vůbec netuším, o jakých 600 milionech pan Netolický mluvil. Pokud je to součást infrastrukturní stavby a jde to za krajem, tak s ním o tom budu mluvit. Tohle vyjednávání na veřejnosti se mi nelíbí,“ řekl MF DNES ministr dopravy Ivan Bednárik po otevření dálnice.
Náklady na stavbu severního obchvatu Vysokého Mýta s pravomocným územním rozhodnutím jsou odhadovány na 890 milionů korun. Stavba nové silnice, která bude zároveň přivaděčem k dálnici D35, by mohla začít v roce 2027. Už napřesrok má začít archeologický výzkum.