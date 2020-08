Nové logo Dynama bez koně fanoušky zaskočilo, kritika prší ze všech stran

Na Facebooku klubu doslova prší nadávky a vtípky na novou podobu znaku.

„Jedno z nejlépe graficky zpracovaných log v extralize (a to nejsem Pardubák), a zničíte to takovým hypermoderním paskvilem,“ vzkázal až z Moravy třeba Matěj Gregor.

Fanoušci postrádají ve znaku především koně. Ten je s Dynamem historicky spojen. V erbu nechyběl hned v roce 1923, kdy se klub pod názvem LTC rodil.

A bílý kůň v různých podobách zůstal ve znaku téměř sto let s výjimkou dvou roků těsně po bolševickém převratu. Od sezony 1950-51 se už lichokopytník nikdy neztratil, i přesto, že název klubu se poměrně často měnil.

„Kůň patří k Pardubicím stejně jako perníky a tohle je teda hnus. No myslím, že dostanou vypískáno designéři,“ řekla Alena Štěpánková.

Nicméně majitel klubu Petr Dědek si za razantní změnou stojí. A dá se to vlastně i pochopit. Podnikatel se chce evidentně odstřihnout od všeho, co v klubu zanechalo minulé vedení organizace.

„Rozhodli jsme se pro novou tvář klubu. Nové logo je moderní, nadčasové a je součástí vývoje, kterým klub prochází od změny vlastnické struktury. Věříme, že přinese do týmu další energii a úspěch a bude se líbit fanouškům,“ řekl majoritní akcionář HC Dynamo Pardubice.

Nicméně první reakce fandů mu radost udělat nemohla. V záplavě negativních vzkazů není snadné najít ty chválící. „Líbí se mi, moderní, jednoduché. A stylem trochu NHL. Jednoznačně palec nahoru,“ postaral se o výjimku Radek Špinka.

Nicméně co se týče spokojenosti příznivců, klíčové budou výsledky týmu v sezoně, a nikoliv podoba loga. Tu fanoušci časem stráví, zvláště pokud by jejich Dynamo hrálo na předních příčkách tabulky.

„Při takové změně na to člověk pokaždé nejdříve kouká a má spoustu myšlenek. Nové logo se mi moc líbí. Po těch špatných letech jsme se tu všichni rozhodli to přebudovat a tvořit něco velkého, takže je to skvělé načasování. Asi někomu bude chvilku trvat, než si na to zvykne. Na druhou stranu doba je taková. Beru to tak, že Pardubice nejsou žádný malý klub, ale velkoklub. I vzhledem k jeho historii mi připadá adekvátní udělat opravdu radikální změnu, ne pouze nějakou menší úpravu. Logo vypadá moderně a mám z něj skvělý pocit,“ shrnul své pocity kapitán týmu Jakub Nakládal.